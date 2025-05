Ini 10 Fitur iPhone 6s Terpenting Menurut Apple

TEMPO.CO, Cupertino - Berbagai ulasan hadir tentang piranti iPhone 6s dan 6s Plus dari para blogger dan jurnalis teknologi. Namun jika sibuk, Anda tidak perlu membaca ribuan kata-kata untuk belajar tentang fitur terbaik dari iPhone 6s baru itu.



Apple dengan senang hati memberitahu Anda tentang fitur-fitur terbaik itu. Ada sepuluh fitur baru yang secara khusus disorot Apple pada halaman peluncuran iPhone 6s. Berikut sepuluh fitur terbaik itu.



Multi Touch Generasi Baru: Semua iPhone baru memiliki satu fitur andalan dan teknologi 3D Touch adalah bintang pertunjukan tahun ini. Hardware baru di iPhone 6s dan iPhone 6s Plus tersebut memungkinkan ponsel itu mengenali seberapa keras Anda menekan pada layar telepon. Dengan teknologi baru ini, tekanan lama pada link memungkinkan pengguna untuk mengintip isinya dalam pop-up, untuk kemudian sebuah tekanan lebih keras akan membuka tampilan layar penuh.



Foto 12 megapixel: "Kamera paling populer di dunia ini lebih maju dari sebelumnya," menurut Apple.



Video 4K: Fitur kamera utama 12 megapiksel iPhone 6s dan 6s Plus juga dapat merekam video pada resolusi 4K, membuatnya sebagai produk Apple pertama yang dapat mengambil gambar ultra HD.



Live Photos: iPhone 6s dan 6s Plus mengambil Live Photos secara otomatis setiap kali Anda mengambil foto normal. Live Photos adalah animasi singkat dengan suara yang menunjukkan saat sebelum, selama, dan setelah foto diambil.



Prosesor A9 baru: iPhone 6s didukung oleh cip 64-bit A9 yang dirancang khusus. Cip ini memberikan kinerja seperti komputer desktop. Anda akan mengalami kenaikan kinerja CPU 70 persen lebih cepat, dan kinerja GPU 90 persen lebih cepat untuk game dan aplikasi intensif grafis favorit Anda.



Perubahan desain: Apple ingin memastikan bahwa iPhone 6s baru tidak sama dengan iPhone 6 tahun lalu. Ia memiliki alumunium Seri 7000 baru, layar kaca yang lebih kuat, dan pilihan warna mawar emas.



Touch ID yang lebih baik: Scanner Touch ID di bawah tombol home iPhone 6s dan 6s Plus dua kali lebih cepat dibandingkan dengan sensor sidik jari tahun lalu, yang tercepat dibanding ponsel lain.



LTE yang lebih cepat: Dukungan LTE Advanced berarti iPhone 6s dan 6s Plus mendukung kecepatan data hingga dua kali kecepatan LTE standar.



Wi-Fi lebih cepat: iPhone baru memiliki radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dengan MIMO.



iOS 9: Pltform iOS 9 baru ini jelas salah satu yang menarik dari iPhone baru itu.



ERWIN Z | FOXNEWS