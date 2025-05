Ini 4 Layanan Baru Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter mengumumkan sejumlah pembaruan signifikan yang akan memungkinkan pengguna mengekspresikan diri mereka dengan 140 karakter lebih cepat, mudah, dan ekspresif.



"Salah satu prioritas Twitter tahun ini adalah mengoptimalkan dan menjadikannya platform yang lebih sederhana," kata Jack Dorsey, CEO & Co-founder Twitter, dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Mei 2016.



Perubahan tersebut memungkinkan pengguna mengirimkan konten tweet sebanyak 140 karakter tanpa ada pengurangan saat menggunakan foto, GIF, video, Twitter Poll, maupun saat memasukkan user name. Tweet yang dimulai dengan nama akun pengguna akan masuk ke timeline dan dapat dibaca semua followers pengguna tersebut. Pengguna juga dapat melakukan retweet dan quote tweet terhadap tweet-nya sendiri.



"Kami berfokus membuat Twitter lebih mudah dan cepat. Inilah keunggulan Twitter—apa yang terjadi saat ini, percakapan yang live, serta kesederhanaan yang menjadi awal mula layanan ini," ujar Jack. "Kami tetap pada konsep bahwa Twitter adalah apa yang terjadi saat ini. Yang penting bagi kami adalah keringkasan, kecepatan, dan percakapan yang hidup di Twitter, yang menjadikannya sebagai platform pilihan bagi banyak orang untuk mengekspresikan diri ke khalayak luas."



Selama sepuluh tahun terakhir, tweet telah banyak berevolusi. Dari 140 karakter sederhana untuk bertukar pesan menjadi sebuah kanvas untuk mengekspresikan diri secara kreatif dengan foto, video, tagar, Vine, dan lain-lain. Selain perubahan-perubahan di atas, Twitter berkomitmen melakukan eksplorasi untuk membuat penggunaan yang sudah ada menjadi lebih mudah agar semua orang dapat mengekspresikan diri.



"Kami selalu mencari beragam cara baru untuk membuat tweet menjadi lebih ekspresif dan memampukan orang menyuarakan pendapat mereka. Asalkan cepat, mudah, sederhana, dan ekspresif," tutur Jack. "Kami akan mencari cara untuk menjadikan pengalaman menggunakan Twitter lebih baik lagi."



Berikut ini perubahan signifikan pada Twitter.

Lampiran media. Lampiran media seperti foto, GIF, video, jajak pendapat, atau quote tweet tidak akan lagi dihitung dalam 140 karakter.



Balasan. Saat membalas tweet, nama akun tidak akan lagi dihitung dalam 140 karakter. Ini akan membuat percakapan di Twitter lebih mudah. Tidak perlu lagi menyingkat kata untuk memastikan sebuah tweet sampai pada semua orang yang terlibat dalam percakapan tersebut.



Retweet dan quote tweet dari tweet pengguna. Akan ada pilihan retweet untuk tweet pengguna, sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan retweet atau quote tweet saat ingin membagikan opini.



Selamat tinggal, .@. Nantinya tweet baru yang dimulai dengan nama akun pengguna akan masuk ke timeline dan dapat dibaca semua followers pengguna tersebut. Jadi tak perlu lagi menggunakan ". @", yang saat ini digunakan untuk menyiarkan tweet dengan lebih luas kepada semua orang. Jika ingin tweet balasan dapat dilihat semua followers, pengguna hanya perlu melakukan retweet atau quote tweet.



ANTARA