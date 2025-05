TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel pintar Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge telah diluncurkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Bagi para penggemar musik, ada beberapa aplikasi pemutar musik yang bisa menjadi opsi favorit untuk menemani sehari-hari dalam memutar musik.



Berikut ini beberapa di antaranya:



1. Shuttle

Aplikasi ini memiliki tampilan visual yang minimalis, dan mengesankan bersih. Ada perpustakaan musik yang bisa diakses dan menampilkan fitur lengkap. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan home screen widget dan in-line headphone control untuk memutar musik tanpa perlu menyentuh layar. Ada versi premium upgrade dengan membayar US$ 1.75 untuk tambahan fitur seperti Chromecast.



2. N7Player

Aplikasi ini menekankan desain antarmuka yang ramah sentuhan untuk memudahkan pengguna mengakses berbagai fitur di dalamnya. Aplikasi ini bakal menampilkan animasi yang resik setiap kali terjadi pergantian tampilan pada layar. Aplikasi ini juga bisa terkoneksi dengan AirPlay, dan Chromecast. Masa uji coba hanya tujuh hari setelah itu pengguna harus membeli aplikasi ini seharga US$ 4,49.



3. Double Twist

Aplikasi ini terkenal dengan kemampuannya mengimpor library musik secara lancar antarplatform yang berbeda. Aplikasi ini juga menyediakan fitur streaming radio, serta bisa mengelola video. Untuk upgrade, pengguna harus membayar US$ 8.99



4. Poweramp

Ini merupakan aplikasi musik yang sangat populer dengan fitur yang cukup lengkap. Ada fitur library, playback, notifikasi, desain sampul album, plus lirik lagu. Untuk versi penuh, pengguna dikenakan biaya US$ 3.99.



5. Neutron Music Player

Desain antarmukanya biasa saja tapi ada fungsi utility yang memadai seperti kompatibilitas dengan audio berekstensi FLAC, DSP, dan komputasi 64 bit untuk memanjakan pendengar audiophile. Versi penuh dikenakan biaya US$ 5.99



6. Google Play Music

Aplikasi ini telah terinstal di ponsel pintar Samsung Galaxy S6. Aplikasi ini bisa mengakses berbagai layanan awan musik, yang digunakan untuk menyimpan file musik. Untuk fitur penuh, Google mengenakan biaya US$ 9.99, yang memungkinkan pengguna mengakses fitur Chromecast.



7. Samsung Milk Music

Ini merupakan aplikasi besutan Samsung, yang terinstal pada smartphone Galaxy S6 dan S6 Edge. Menurut Samsung, layanan ini memiliki 13 juta lagu dan terkoneksi dengan 200 stasiun radio terkenal. Desain antarmukanya menampilkan tombol yang mudah digunakan dan lancar. Samsung juga menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengkustomisasi stasiun radio yang disukainya.



