TEMPO.CO, Jakarta - Sistem operasi iOS 9 besutan Apple telah bisa diunduh sejak Jumat, 18 September 2015. Berikut ini beberapa pembaruan fitur yang sebelumnya tidak terdapat pada iOS 8:



1. Get public transit directions

Apple Maps sekarang menampilkan informasi transportasi bus, kereta, dan subway untuk sejumlah kota di dunia, seperti New York dan London. Pengguna bisa mengetahui jika ada keterlambatan dari transportasi massal.



2. Membaca berita

Aplikasi News bisa menampilkan sejumlah berita dari sejumlah penerbit terpercaya. Artikel ini diformat untuk gadget mobile dan memudahkan pembaca dalam menikmati berita.



3. Mengakses iCloud lebih mudah

Ini membuat pengguna lebih mudah menyimpan dan mengakses data dari iCloud. Ini dilakukan dengan menampilkan ikon pada laman utama.



4. Membuat layar terbagi untuk aplikasi berbeda

Ini merupakan fitur Slide Over. Ini bisa membuat aplikasi kedua dengan menarik dari layar sisi kanan.



5. Ada tombol Back

Tombol ini diadakan untuk memudahkan pengguna berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Ini lebih mudah dibanding menekan tombol Home dua kali.



6. Mesin pencari

Fitur ini bakal memberikan opsi pencarian yang lebih cerdas. Ini dilakukan dengan menarik dari layar sebelah kiri di laman utama. Sisi kiri ini akan menampilkan kontak, aplikasi, dan lokasi yang terakhir diakses.



7. Menulis catatan lebih mudah

Ini memudahkan pengguna menambahkan link web, foto, checklist dan gambar pada catatan yang dibuat.