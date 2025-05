Ini Beberapa Fitur Unik dari OnePlus 2

TEMPO.CO, Jakarta - Telepon seluler pintar OnePlus 2 memiliki fitur pada peranti lunaknya yang membuatnya berbeda dengan kebanyakan ponsel berbasis sistem operasi Android lain.



Fitur ini disebut shelf atau rak, yang bisa diakses dengan menyapukan layar pada home screen ke kiri.



"Ini akan memunculkan daftar nomor kontak yang paling sering diakses dan aplikasi yang paling sering diaktifkan," tulis The Verge, Selasa, 28 Juli 2015.



Posisi ini biasanya ditempati oleh tampilan aplikasi Google Now, yang merupakan mesin pencari Google dengan suara dan tampilan hasil pencarian yang telah dikustomisasi.



Desain antarmuka OnePlus 2, menurut situs The Verge, juga terasa minimalis dan indah. Ada tambahan tombol pada layar untuk navigasi antaraplikasi yang aktif.



Biasanya navigasi ini dilakukan lewat tombol sentuh pada bagian bawah layar. Peranti lunak dari kamera OnePlus 2 juga relatif minimalis dan cepat saat digunakan.



Semua fitur-fitur ini baru bisa dinikmati jika calon pengguna mendapatkan undangan dari OnePlus atau rekan yang telah membeli ponsel ini.



Ini membuat kebanyakan calon konsumen harus menunggu lama untuk bisa membeli ponsel ini dengan normal di toko online, misalnya.



THE VERGE | BUDI RIZA