TEMPO.CO, Jakarta - Emoji mengambil perhatian cukup besar pada 2015. Sejumlah emoticon baru bahkan ditambahkan pada tahun ini. Emoji unicorn, misalnya.



Bahkan, salah satu emoji dinobatkan menjadi kata dalam Oxford Dictionary tahun 2015. Tidak heran, mengingat saat ini banyak orang yang berbalas pesan hanya dengan emoji, tanpa kata.



Face with Tears of Joy, emoji wajah dengan tangis bahagia dipilih karena dinilai merupakan "kata" yang dapat merefleksikan suasana hati paling baik di tahun 2015.



Namun, emoji manakah yang paling populer dan paling banyak digunakan?



Dalam laporan akhir tahunnya, seperti dikutip Digital Spy, Twitter mengungkap 10 emoji yang paling sering digunakan selama 12 bulan terakhir.



1. Tears of joy smiley, emoji wajah dengan tangis bahagia

2. Heart eyes smiley, emoji wajah tersenyum dengan mata yang diganti tanda hati

3. Loudly crying face, emoji wajah dengan tangisan

4. Smiley face with smiley eyes, emoji wajah dengan bibir dan mata tersenyum

5. Love heart, emoji tanda hati berwarna merah

6. Two hearts, emoji dua tanda hati berwarna merah muda

7. Sparkles, emoji tanda sinar berkilau

8. Blowing a kiss smiley, emoji wajah dengan meniupkan ciuman ke udara (kiss bye)

9. Clapping hands, emoji tepuk tangan

10. Fire, emoji api



ANTARA