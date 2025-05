Ini Fitur yang Dipasangkan pada Google Pixel

TEMPO.CO, San Francisco - Google meluncurkan dua ponsel bernama Pixel dan Pixel XL. Ponsel Android pengganti merek Nexus ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan bernama Google Assistant.



Ponsel ini diklaim mampu merespons perintah pemiliknya berdasarkan preferensi aplikasi dan informasi yang relevan sesuai pertanyaan. Google Assistant bisa diaktifkan atau digunakan hanya dengan menekan beberapa saat tombol Home atau dengan mengetikkan kata 'OK Google'.



Ponsel Pixel juga sudah memiliki aplikasi bawaan Duo untuk melakukan panggilan telepon video, tanpa harus mengunduh aplikasi, seperti dilansir melalui Engadget.com, Rabu 5 Oktober 2016



Dalam pengenalan ponsel Pixel, para petinggi Google menekankan pada perangkat lunak yang dibenamkan dalam ponsel. Terdapat layanan konsumen 24 jam selama 7 hari yang akan membantu pengguna setiap saat.



Pixel menyediakan fitur berbagi layar yang memungkinkan layanan konsumen memandu pengguna untuk memecahkan masalah pada ponsel.



Pixel juga menyediakan kabel fitur Quick Switch Adapter. Fitur ini untuk memindahkan data yang ada di ponsel lama pengguna ke ponsel Pixel. Fitur ini bahkan bisa memindahkan data pesan yang ada di iMessages ke ponsel pixel.



Google Pixel dan Pixel XL dibuat dengan material alumunium dan dibalut dengan kombinasi kaca. Layar ponsel menggunakan teknologi High Definition Amoled Display.



Perbedaan layar pada dua varian ini hanya pada ukuran saja, Google Pixel memiliki layar 5 inci, sedangkan Pixel XL memiliki layar 5,5 inci. Pada resolusi layar Pixel memiliki resolusi 1080 piksel. Sedangkan Pixel XL memiliki resolusi layar Quad High Definition.



Kedua ponsel menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 821, Quad Core 2x 2.15 Gigahertz atau 2x 1.6 Gigahertz. Kedua ponsel menyediakan RAM sebesar 4 Gigabita. Dilengkapi dengan pilihan ruang penyimpanan internal 32 Gigabita atau 128 Gigabita.



Perbedaan kedua pada spesifikasi dua varian ponsel ini adalah pada kapasitas baterai. Pixel memiliki baterai 2.770 mAh, sedangkan Pixel XL memiliki baterai sebesar 3.450 mAh.



Kedua ponsel ini dilengkapi dengan pemindai sidik jari, jack audio 3,5 milimeter untuk headphone, USB Type C dan Bluetooth 4.2. Ponsel ini juga dilengkapi fitur pengisian daya cepat atau fast charging dengan kabel USB-C.



Pengisian daya selama 15 menit diklaim mampu bertahan untuk pemakaian selama 7 jam. Kedua ponsel hadir dengan sistem operasi Android 7.1 Nougat.



Ponsel Pixel dan Pixel XL dapat dipesan melalui Google Store dengan harga penjualan mulai dari US$ 649 atau sekitar Rp 8,7 juta. Kedua varian ponsel Pixel akan tersedia dengan pilihan warna hitam, biru, dan silver.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN

Baca:

Heboh Jokowi Injak Merah Putih, Ini Cuitan Kang Emil

Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

BI Segera Terapkan Mesin Deposito Uang Koin