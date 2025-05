Ini Harga Ponsel Canggih Besutan Wiko Mobile

TEMPO.CO, Jakarta - Mengawali 2016, produsen ponsel cerdas asal Prancis Wiko mobile mengeluarkan produk terbaru yang dinamai Ridge 4G Fever. Seperti namanya, ponsel ini dilengkapi oleh dua slot sim card yang keduanya sudah mendukung jaringan 4G LTE. Jaringan ini memungkinkan pengguna dapat menikmati akses internet dengan cepat selama provider mendukung.



Ponsel ini juga juga menyematkan spesifikasi premium dengan fitur canggih diantaranya layar berukuran 5,2 inch berteknologi IPS dengan resolusi Full HD 1080x1920 pixels untuk memberikan visual yang optimal karena layar tajam sehingga konten foto dan video bisa ditampilkan dengan detail dan natural.



Dengan beragam fitur canggih yang ditawarkan, berapa harga ponsel ini? Menurut CEO Wiko Mobile Indonesia Dwi Lingga Jaya, Wiko Ridge 4G Fever dibanderol dengan harga Rp 2.899.000 per unit dan secara resmi telah tersedia di Indonesia per Februari 2016.



Sebelum peluncuran resmi, Wiko juga telah menggelar pre-order eksklusif di situs belanja Blibli.com sejak 15 Februari hingga 21 Februari 2016. "Sejauh ini produk smartphone kami disambut positif oleh konsumen tanah air, karena kami selalu menghadirkan produk berkualitas, berteknologi tinggi dan desain yang memikat," kata Dwi Lingga Jaya saat peluncuran Smartphone Wiko Ridge 4G Fever di Institut Français, Rabu 24 Februari 2016.



Mengenai konsumen yang dibidik, Dwi Lingga mengungkapkan pihaknya akan membidik kaum eksekutif muda yang ingin mencari sensasi berbeda dari ponsel cerdas. Selain eksekutif muda, pelajar atau mahasiswa, yang diincar adalah anti mainstream experience user yang selalu haus akan fitur canggih ponsel.



Ridge 4G Fever juga membenamkan kamera depan 5 megapixel yang disertai dengan LED Flash, termasuk fitur 'wide selfie' yang memungkinan pengguna dapat ber-selfie ria dengan teman-temannya. Selain itu ponsel yang tersedia dengan warna hitam dan putih ini menyematkan kamera belakang 13 megapixel yang juga telah dilengkapi dengan mode kamera profesional seperti white balance, ISO, exposure dan sebagainya.



Untuk video, Ridge 4G river merupakan ponsel pertama yang mampu merekam gambar dari dua kamera sekaligus (depan dan belakang) sehingga memungkinkan pengguna merekam pemandangan didepannya, sementara kamera selfie akan merekam wajah pengguna dalam frame.



Dalam memasarkan produk ini Dwi Lingga mengungkapkan pihaknya tetap menggunakan empat strategi pemasaran yakni produk yang bisa dilihat dari desain dan fitur yang ditawarkan, price (harga), place, dan promotion. "Promosi kami menggunakan above the line dan below the line. Kalau pasang iklan di radio ya radio anak muda. Pameran juga kami lakukan. Untuk distribusi semua kami jangkau agar konsumen bisa mendapatkan ini dimana mana," ujarnya.



DESTRIANITA K.