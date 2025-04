Ini Karakter Emoji yang Akan Tersedia di Gadget Apple

TEMPO.CO, Jakarta - Apple akan meluncurkan beberapa karakter emoji baru untuk iOS, macOS, dan watchiOSi. Produk ini untuk merayakan Hari Emoji Sedunia yang jatuh pada hari ini, Selasa, 18 Juli 2017. Namun, peluncuran itu baru akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.



Apple mengatakan, emoji harus membuat orang lebih mudah mengekpresikan diri. Apple melengkapi emoji dengan lebih beragam, seperti binatang, wajah tersenyum dan masih banyak lagi. Karakter baru itu termasuk perempuan berjilbab, orang yang sedang bermeditasi, laki-laki berjenggot, perempuan yang sedang menyusui, dan makanan seperti sandwich dan kelapa.



Selain itu, jika ditekan ada beberapa emoji binatang dan makhluk mitos seperti t-rex, zombie, peri, dan jin yang keluar dari botol. Ada juga emoji-emoji yang sebenarnya sudah ada namun diperbaharui kembali, seperti wajah orang muntah, wajah dengan mata berbentuk bintang, dan kepala yang meledak yang biasa disebut “blow your mind”.



Apple juga menambahkan karakter Gamesof Thrones, yaitu khaleesi (Daenerys Targaryen, alias the Mother of Dragons). Apple merayakan Hari Emoji Sedunia dalam App Store. Hal itu terlihat dari raksasa teknologi Cupertino yang saat ini tengah menyoroti sejumlah aplikasi bertema emoji yang dapat diunduh di App Store.



Mulai dari Emojly yang memungkinkan pengguna membuat karakternya sendiri, Swiftmoji-Emoji Keyboard yang membantu pengguna menemukan emoji yang tepat saat pengguna membutuhkannya, hingga Gymoji yangmembantu pengguna berkomunikasi secara efektif ketike berada di gym. Bagi penggemar emoji, pada 28 Juli 2017 nanti akan dirilis film berjudul The Emoji Movie buatan Sony Picture Animation.



