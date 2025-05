Ini Lokasi Check-In Terpopuler di Facebook 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook juga menyediakan fitur check-in di mana pengguna dapat mengunggah lokasi keberadaan mereka secara real-time. Sepanjang tahun 2015, terdapat sejumlah tempat yang ramai dikunjungi dan diabadikan melalui fitur check-in oleh para pengguna Facebook.



Menjelang berakhirnya tahun 2015, Facebook merangkum lokasi yang paling banyak dikunjungi selama 2015. Berikut daftar tempat-tempat populer dan paling sering dikunjungi selama 2015 menurut 2015 Year in Review Facebook:



1. Disney Properties

2. Universal Studios Properties

3. Times Square, New York City

4. Eiffel Tower

5. Niagara Falls

6. Siam Paragon

7. Grand Canyon National Park

8. Yosemite National Park

9. The Louvre

10. Central Park

11. Beto Carrero World

12. Warner Bros. Studio Tour London

13. Gardens by the Bay

14. Marina Bay Sands

15. Ibirapuera Park

16. Hollywood Walk of Fame

17. Madison Square Park

18. Santa Monica Pier

19. Camp Nou

20. Expo Milano 2015



Di Newsroom Facebook dijelaskan, metodologi yang digunakan untuk menentukan daftar 2015 Year in Review ditentukan berdasarkan seringnya topik atau peristiwa tercantum di dalam post Facebook antara periode 1 Januari hingga 1 Desember 2015.

