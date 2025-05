Ini Pemenang Kontes Inovasi Indosat Ooredoo 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Mengambil tema “Innovate Your Life”, Indosat Ooredoo Wireless Innovation Contest (IWIC) 2015 melahirkan 26 pemenang dari berbagai kategori dengan berbagai karya aplikasi mobile. Kontes IWIC 2016 ini diikuti 3.173 generasi muda dari seluruh Indonesia.



“IWIC merupakan salah satu program penting kami sebagai bagian dari komitmen membangun ekosistem digital Indonesia. Lahirnya para developer muda dengan karya aplikasi mobile lokal yang baru, spektakuler dan bernilai manfaat tinggi akan memperkaya dunia digital Indonesia,” ujar Presiden Direktur & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2015.



Alexander Rusli mengatakan IWIC ke-9 menawarkan konsep unik dan berbeda dari sebelumnya. Kontes ini konsisten mengasah jiwa entrepreneurship peserta dengan menggandeng Jakarta Founder Institute dan Crowdtivate. Keduanya adalah institusi yang akan menuntun para developer muda menjadi technopreneur yang sukses melalui program mentoring dan crowdfunding.



Konsep lainnya adalah hadirnya kategori untuk Kids dan Teens, yaitu siswa SD, SMP, SMA serta dua buah kategori spesial “Apps for Woman” dan “Apps for Supporting Inbound Tourism”.



Antusiasme terhadap IWIC ke-9 yang telah berlangsung selama enam bulan ditunjukkan dengan pencapaian jumlah peserta tahun ini sebanyak 3.173 peserta dari seluruh Indonesia. Setelah melalui proses bootcamp dan penjurian di babak final, maka lahirlah para pemenang IWIC ke-9 dari berbagai kategori, yaitu:



Kategori Kids Idea

Juara 1 Nisrina Khansa Izzati

Juara 2 M. Arya Bimasena

Juara 3 Sugangga Rajeswara



Kategori Kids Aplikasi

Juara 1 M. Hikam Assyifa

Juara 2 Matthew Pillips

Juara 3 Andhika Rifqi S



Kategori Teens Idea

Juara 1 Bayu Eka Sanktiaji

Juara 2 Rayyan Hasnan

Juara 3 Risma Nadia



Kategori Teens Aplikasi

Juara 1 Shaquille Shiddiq P

Juara 2 Deden Ka’bal Umam

Juara 3 Muhammad Daulan I



Kategori Mahasiswa dan Umum Idea

Juara 1 Sandy Colondam

Juara 2 Muhammad Rifqi F

Juara 3 Ray Toban



Kategori Mahasiiswa dan Umum Aplikasi

Juara 1 Hardian Prakasa

Juara 2 Ahmad Taufik Ismail

Juara 3 Muh. Ishom



Kategori Apps Developer

Juara 1 Dimas Anugrah Wicaksono

Juara 2 Asep Darmawansyah

Juara 3 Arwan Sahroni



Kategori Web Developer

Juara 1 Zaenal Arifin

Juara 2 Fahrizal Adi Wibowo

Juara 3 Rudwiky Okta Putra



Kategori Khusus

Apps for Woman: Ade Rifaldi

Apps for Supporting inbound Tourism: Bagja Gumelar



Para pemenang mendapatkan berbagai hadiah, antara lain gadget, uang tunai, beasiswa di Founder Institue, mentoring Harukaedu, kesempatan untuk mendapatkan pendanaan di Crowdtivate, Saldo Dompetku dan berlangganan gratis satu tahun Cipika Bookmate.



ERWIN Z