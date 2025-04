Ini Perbandingan iPhone 8, iPhone X, Galaxy Note 8

TEMPO.CO, California - Apple baru saja merilis tiga seri ponsel terbaru mereka, iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone X (dibaca iPhone ten). Peluncuran tersebut digelar di Steve Jobs Theater di Apple Park, Cupertino, California, Amerika Serikat, Selasa, 12 September 2017, waktu setempat.



Sebelumnya, Samsung juga merilis Galaxy Note 8 di New York City. Waktu peluncuran yang hampir bersamaan ini tentunya membuat beberapa konsumen bingung memilih keduanya. Mari kita coba bandingkan.



Ketiga ponsel terbaru Apple hadir dengan otak terbaru A11 dengan besaran RAM 3 gigabita. Chipset terbaru ini diklaim 25 persen lebih cepat ketimbang A10 yang dipakai di iPhone 7. Sedangkan Galaxy Note 8 hadir dengan otak Snapdragon 835 dengan besaran RAM 6 gigabita.



Dari segi baterai, Galaxy Note 8 memiliki kapasitas daya 3300 mAh. Adapun tiga seri iPhone terbaru belum dirilis secara resmi.



Ukuran Galaxy Note 8 dengan 6,3 inci. Itu lebih besar ketimbang iPhone X, yang hanya 5,8 inci, dan iPhone 8 yang 5,5 inci. Namun, tentunya itu berpengaruh pada berat. Galaxy Note 8 memiliki berat 198 gram, iPhone X 174 gram, dan iPhone 8 188 gram.



Meski begitu, di atas itu semua, memilih ponsel tentu saja dengan kebutuhan masing-masing dan mendukung aktivitas Anda, bukan atas alasan gengsi.



Berikut spesifikasi lengkap ketiganya:



iPhone 8

Berat : 188 gram

RAM : 3 gigabita

Chipset : A11 Bionic

GPU : Apple Custom

Baterai : Masih belum dirilis

Layar : 5,5 inci 1920x1080 LCD

Storage : 64 dan 256 gigabita

Pengisi Daya : Wireless Charging

Water Protection : IP67 (resistant)

Harga : Mulai dari US$ 799 (Rp 10,7 juta)



iPhone X

Berat : 174 gram

RAM : 3 gigabita

Chipset : A11 Bionic

GPU : Apple Custom

Baterai : Masih belum dirilis

Layar : 5,8 inci 2436x1125 OLED

Storage : 64 dan 256 gigabita

Pengisi Daya : Wireless Charging

Water Protection : IP67 (resistant)

Harga : Mulai dari US$ 999 (Rp 13,5 juta)



Samsung Galaxy Note 8

Berat : 195 gram

RAM : 6 gigabita

Chipset : Snapdragon 835

GPU : Adreno 540

Baterai : 3300 mAh

Layar : 6,3 inci 2960x1440 OLED

Storage : 64 gigabita (penambahan menggunakan microSD sampai 256 gigabita)

Pengisi Daya : Wireless Charging

Water Protection : IP68 (waterprooof)

Harga : Mulai dari US$ 929 (Rp 12,5 juta)



