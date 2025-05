Ini Rumor Spesifikasi 3 Varian Xiaomi Mi6

TEMPO.CO, Beijing - Xiaomi sedang mempersiapkan penerus ponsel Mi5 yang diterima dengan baik tahun lalu. Sebuah laporan sebelumnya mengisyaratkan ada tiga versi perangkat yang dirancang dengan fitur dan harga yang berbeda. Laporan lain menyebutkan nama dan spesifikasi untuk masing-masing tiga varian Mi6.



Xiaomi Mi6 Youth akan menjadi pilihan entry-level. Perangkat ini didukung oleh chipset MediaTek Helio X30, yang cukup canggih untuk menjadi alternatif dari chip Qualcomm Snapdragon 835.



Dibuat dengan proses 10nm, memiliki 10 core CPU - dua core 2.8GHz A73, empat core 2.2 GHz A53, dan empat core 2 GHz A35. Konfigurasi 10 core ini menjadi pendekatan MediaTek untuk mencapai rasio kinerja dan efisiensi daya yang diinginkan.



Prosesor 10 core ini disandingkan dengan unit grafis seri PowerVR 7XT. Model yang tepat tidak diketahui, tapi kemungkinan GT7200 atau GT7400. Meski keduanya cukup kuat untuk menangani sebagian besar game mobile dan video stream 4K saat ini, kinerja dan fiturnya di bawah GPU chipset Samsung dan Qualcomm tahun lalu, dan dua generasi di belakang GPU Mali G71 dan Adreno 540 pada prosesor Exynos 8895 dan Snapdragon 835.



Fitur lainnya adalah RAM 4GB LPDDR4X, penyimpanan internal 64GB, dan kamera ganda di belakang. Helio X30 memungkinkan Xiaomi untuk menawarkan Mi6 pada harga US$ 290 (Rp 3,8 juta) di Cina.



Varian kedua, Xiaomi Mi6 Standard, memiliki layar OLED Quad-HD dan didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 835, serta memiliki RAM 4GB dan penyimpanan 128GB. Pengaturan kamera ganda juga hadir. Varian ini akan dijual seharga US$ 360 (Rp 4,8 juta).



Dan terakhir, varian teratas Xiaomi Mi6 Premier. Edisi ini memiliki layar OLED lengkung Dual Edge dan backplate keramik. RAM dan memori penyimpanan menjadi 6GB dan 256GB, masing-masing. Perangkat ini dijual seharga US$ 434 (Rp 5,8 juta).



Xiaomi kemungkinan memperkenalkan Mi 6 di MWC bulan depan, atau jika tidak, pada semester pertama tahun ini.



PHONEARENA | ERWIN Z