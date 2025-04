Inilah 3 Fitur Kunci yang Jadi Keunggulan Android Oreo

TEMPO.CO, San Francisco - Android Oreo atau Android O telah dirilis di sebuah acara di New York, Amerika Serikat, berbarengan dengan gerhana matahari yang terjadi di negara itu, Senin, 21 Agustus 2017.



Dalam acara itu, Google menjelaskan fitur-fitur baru yang merupakan perbaikan dari versi sebelumnya, Android Nougat. Sistem operasi ini lebih pintar, lebih cepat, dan lebih kuat dari sebelumnya. Pengguna akan menikmati notifikasi paket yang lebih mudah diatur atau mode gambar-dalam-gambar baru untuk video.



Ada perubahan pada ikon, alat pilihan teks yang mudah, dan pengisian otomatis dalam aplikasi seperti Google Chrome. Belum lagi performa yang lebih cepat dan masa pakai baterai lebih lama.



Banyak perubahan ada di balik layar yang tidak akan bisa lihat dengan segera namun akan membuat perbedaan besar dalam penggunaan sehari-hari.



Setidaknya ada tiga fitur kunci yang ditawarkan Android Oreo ini:



Yang pertama adalah daya baterai yang lebih tahan lama. Android Oreo sekarang menerapkan batas aplikasi yang dapat diakses di waktu yang sama. Google mengatakan ini hal kecil yang dapat memberikan perubahan besar bagi ketahanan baterai.



Yang kedua adalah kemampuan multitasking yang lebih baik dengan fitur picture-in-picture. Contohnya ketika sedang menonton video di Youtube, dan kembali ke menu "Home", video tersebut akan menjadi gambar yang lebih kecil dan berpindah ke pojok layar.



Yang ketiga adalah kemampuan proteksi yang lebih canggih dengan Google Play Protect yang juga berpengaruh pada aplikasi Find my Device. Peningkatan proteksi itu juga akan ditunjang dengan kemampuan untuk mendeteksi aplikasi maupun website yang berbahaya. Dengan Google Play Protect, pengguna dapat memilih mana aplikasi yang aman mana yang tidak dengan melihat tanda aman yang ada di PlayStore.



Google mengirim Android Oreo ke AOSP (Proyek Open Source Android) pada tanggal 21 Agustus, dan pembaruan over-the-air segera dimulai. Selain itu, Anda bisa menginstal Android 8.0 secara manual jika Anda lebih suka tidak menunggu.



