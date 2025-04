Inilah Bixby, Asisten Pintar Samsung Galaxy S8

TEMPO.CO, New York - Fitur anyar yang paling menarik dari Samsung Galaxy S8 adalah Bixby, asisten pintar Samsung yang baru. Asisten ini diaktifkan lewat tombol khusus di sisi kiri ponsel dan memungkinkan 10 aplikasi bawaan (built in) termasuk galeri foto, pesan, dan informasi cuaca, dikendalikan oleh perintah suara.

Samsung Electronics Co, menyatakan Bixby menonjol dari program serupa yang ada di pasar seperti Siri buatan Apple Inc, Alexa ciptaan Amazon, Google Now milik Google, dan Cortana dari Microsoft. Samsung mengklaim Bixby "lebih cerdas" dan lebih peka dari para pesaingnya. Samsung menyebutkan sistem kecerdasan buatan (artificial intelligent) atau AI miliknya berbeda dari para pesaingnya dalam hal "kelengkapan", "kesadaran konteks", dan “toleransi kognitif”.



Baca: Samsung Galaxy S8 Dirilis, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui



"Bixby adalah sebuah antarmuka (interface) cerdas yang akan membantu pengguna mendapatkan lebih banyak dari ponsel mereka. Dengan tombol Bixby yang baru, Anda akan mudah mengaksesnya dan melakukan navigasi melalui layanan dan aplikasi dengan perintah suara, sentuhan dan perintah teks yang sederhana,," ujar Samsung dalam rilisnya saat peluncuran Samsung Galaxy S8 di New York, AS, Rabu 29 Maret 2017.

Baca Juga: Samsung Galaxy S8 Diluncurkan, Ada 3 Hal yang Mengecewakan



Samsung mengatakan Bixby dilengkapi dengan apa yang disebut teknologi AI “pembelajaran mendalam “ (deep learning) yang memungkinkannya untuk belajar bagaimana berkomunikasi lebih baik dengan penggunanya.



Lebih lanjut Samsung menyatakan Bixby mampu memahami kalimat kompleks dan beragam perintah dari penggunanya. Sebagai contoh, bukan hanya dapat mengerti perintah suara singkat “memotret”, Bixby juga dapat memahami kalimat seperti "tolong ambil foto yang baru dipotret dan kirimkan ke seseorang."

Simak Juga: Diluncurkan, Samsung Galaxy S8 Bisa Diubah Jadi Desktop Komputer



Program ini juga mampu menemukan produk secara daring cukup dengan memotret foto produk yang dimaksud. Di masa depan, Samsung berharap kemampuan perintah Bixby dapat diterapkan ke perangkat lain seperti lemari es dan mesin cuci.



YONHAP | KOREA HERALD | BBC | HOTMA SIREGAR