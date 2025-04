Inilah Emoji Terbanyak Dibagikan di Facebook dan Messenger

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka perayaan Hari Emoji Sedunia, Facebook dan Messenger membagikan data baru yang menunjukkan emoji apa yang paling banyak dibagikan oleh orang-orang di seluruh dunia.



Saat ini lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia menggunakan Facebook setiap bulan sebagai tempat untuk saling terhubung dan berbagi pikiran, ide, canda tawa dengan kerabat. "Lebih dari 60 juta emoji digunakan di Facebook setiap hari dan lebih dari 5 miliar emoji digunakan di Messenger setiap hari," menurut Facebook dalam keterangannya Selasa 18 Juli 2017.



Emoji yang paling banyak digunakan di Facebook oleh para pengguna Indonesia selama 30 hari terakhir adalah emoji tertawa terbahak-bahak (Rolling on the Floor Laughing). Emoji yang paling banyak digunakan di Messenger oleh para pengguna Indonesia adalah emoji tertawa (Laugh).



Sebagian besar wilayah di dunia dipenuhi dengan kegembiraan dan canda tawa, karena emoji yang paling banyak digunakan di Facebook secara global selama 30 hari terakhir adalah Face With Tears of Joy, diikutin oleh Smiling Face With Heart-Shaped Eyes dan Face Throwing a Kiss.



Adapun emoji yang paling banyak digunakan di Messenger (aplikasi milik Facebook) selama 30 hari terakhir adalah Face With Tears of Joy, diikuti dengan Face Throwing a Kiss dan Smiling Face With Heart-Shaped Eyes.



Selain itu, dalam rangka merayakan The Emoji Movie yang sudah sangat ditunggu-tunggu di bioskop, Messenger baru saja menambahkan 16 stiker baru ke dalam aplikasi dari karakter emoji favorit Anda.



Paket stiker ini sudah tersedia sebelum film tersebut ada di bioskop, sehingga memberikan fans sebuah cara yang luar biasa untuk membuat percakapan Messenger mereka mengenai film tersebut menjadi lebih visual dan menyenangkan.



Mengirimkan stiker di Messenger dapat dilakukan dengan tiga langkah mudah, yaitu (1) buka percakapan yang sudah ada di aplikasi Messenger dan tekan ikon senyum di dalam kolom teks, (2) cari Emoji Movie di bagian “cari stiker”, dan (3) pilih stiker favorit Anda dan kirim.



ERWIN Z