TEMPO.CO, San Francisco: Untuk kelima kalinya berturut-turut, superkomputer Tianhe-2 dari Cina telah memimpin daftar Top500 superkomputer dunia yang paling kuat, yang diumumkan pada hari Senin, 13 Juli 2015. Tianhe-2, yang berarti Milky Way-2 dalam bahasa Inggris, memiliki rating kinerja 33,86 petaflops per detik, yang memungkinkan untuk membuat quadrillions perhitungan setiap detik.



Top500 adalah daftar yang disusun oleh peneliti di seluruh dunia dari 500 superkomputer paling kuat. Daftar, yang dirilis dua kali setahun, dimulai bulan Juni 1993 untuk melacak kekuatan superkomputer dan di mana mereka berada di seluruh dunia. Daftar itu memberikan wawasan langka tentang seberapa kuat sesungguhnya komputer terhebat yang ada, dan mengukur mereka berdasarkan alat benchmarking, disebut Linpack, yang awalnya dikembangkan pada tahun 1979.



Superkomputer digunakan untuk tugas-tugas komputasi yang sangat menuntut oleh pemerintah dan lembaga penelitian serta perusahaan. Mereka di antaranya mampu mensimulasikan ledakan senjata nuklir, pemodelan iklim bumi, memprediksi aerodinamis pesawat, mereproduksi fungsi fisik otak biologis, dan mempelajari materi pada tingkat molekul. Mesin-mesin ini biasanya menempati banyak lemari dan mengkonsumsi sejumlah besar tenaga listrik.



Setelah Tianhe-2, di slot kedua adalah Titan, sebuah sistem yang digunakan oleh laboratorium milik Departemen Energi, dengan kemampuan 17,59 petaflops per detik. Arab Saudi masuk daftar dengan itu superkomputer Shaheen II di Universitas Sains dan Teknologi Raja Abdullah. Ia menempati tempat ketujuh dengan 5,536 petaflops per detik, sehingga menjadikannya superkomputer paling kuat di Timur Tengah.



AS masih menjadi rumah bagi superkomputer-superkomputer terkuat di dunia, dengan 231 superkomputer. Jumlah itu sama seperti di bulan November, saat terakhir kali daftar ini dirilis. Angka itu turun dari 233 pada bulan Juni 2014 dan 265 pada bulan November 2013. Eropa memiliki 141 superkomputer dalam daftar, naik dari 130 pada bulan November, Jepang dan China memiliki masing-masing 40 dan 37 superkomputer dunia yang paling kuat.



HP, IBM dan Cray, adalah vendor yang paling populer. Sebagian besar produk - 86,4 persen, tepatnya - berjalan pada prosesor superkomputer Intel.



ERWIN Z | CNET