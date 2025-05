Inilah Para Asisten Ramah di Ponsel Pintar

TEMPO.CO, Jakarta -Bukan hanya robot yang membantu aktivitas manusia. Dalam versi yang lebih sederhana, asisten serupa hadir secara virtual lewat suara. Pengguna gawai Apple tentu tidak asing dengan Siri. Ada juga Cortana pada platform Windows Phone dan Google Now pada Android.



Siri masih dianggap menjadi yang terfavorit. Platform iOS itu pun menjadi pelopor asisten virtual pribadi. Asisten ini dapat menjadi navigator jika pengguna sedang bepergian. Sehingga, tidak perlu repot membuka peta.



“Siri juga dapat menjawab soal Matematika dan pertanyaan yang sifatnya terbuka,” tulis situs Huffington Post.



Pesaing Apple: yakni Google menghadirkan fitur serupa bernama Google Now. Fungsi utamanya juga sama, yaitu memberikan petunjuk serta menjawab pertanyaan pengguna.



Ada juga Cortana yang dikembangkan oleh raksasa peranti lunak, Microsoft. Cortana akan segera hadir dalam versi desktop pada platform anyar Microsoft, Windows 10.



Dari ketiga asisten tersebut, Google Now ternyata menjadi yang paling cerdas. Hasil ini diperoleh berdasarkan uji intelegensia yang dilakukan oleh konsultan Stone Temple.



“Tim kami memberikan 3.086 pertanyaan kepada masing-masing asisten,” ujar perwakilan Stone Temple. Pertanyaan yang diajukan terdiri dari berbagai jenis, antara lain Matematika.



Hasilnya, Google Now berhasil menjawab 88 persen pertanyaan. Sementara itu, Siri menjawab 53 persen dan Cortana 40 persen.



“Maka sudah jelas bahwa Google Now memimpin di antara asisten virtual,” kata seorang pakar teknis Stone Temple, Eric Enge. Menurut Eric, hal itu tidak mengherankan karena Google selama ini sukses menjadi mesin pencari.



Tak mau kalah dengan yang lain, produsen telepon pintar asal Kanada, BlackBerry, turut menghadirkan asisten yang diberi nama BlackBerry Assistant. Fitur utamanya terdiri dari pengelolaan surat elektronik, pengaturan jadwal, dan penulisan memo. BlackBerry memperkenalkannya pada platform OS 10.3 yang hadir di seri Passport.



HUFFINGTON POST | FORBES | SATWIKA MOVEMENTI