Braun adalah seseorang yang menikmati waktu luangnya dengan cara yang lebih produktif. Daripada hanya menonton TV, ia memilih membangun sendiri cermin kamar mandi pintar, dan hasilnya tampak luar biasa.



Cermin itu menampilkan informasi seperti waktu, ramalan cuaca, dan berita terbaru secara minimalis. Cermin ini masih dalam proses, dan Braun masih bereksperimen dengan menambahkan hal-hal lain, seperti kondisi lalu lintas dan pengingat.



Layar itu sendiri tidak interaktif. Braun mengatakan idenya adalah agar cermin itu secara otomatis menarik data yang relevan dengan cara yang sama yang dilakukan Google Now. Untuk itu, ada pencarian suara.



Pembuatannya sangat sederhana. Selain dari cermin dua arah, diperlukan papan controller, tombol power, dan Fire Stick. Selain itu, lem, isolasi, dan plastik untuk merangkainya.



Cermin itu sendiri adalah bagian yang paling mahal (bergantung pada seberapa besar cerminnya, hingga sekitar US$ 1.000), dan beberapa ratus dolar untuk komponen lain. Anda mungkin bisa mendapatkan tablet Fire seharga US$ 50.



Perlu dicatat, ini bukan cermin pintar pertama yang ada. Namun ini salah satu yang terbaik yang pernah ada.



