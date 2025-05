Instagram Tembus 500 Juta Pengguna dan 4,2 Miliar Likes

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial untuk berbagi foto Instagram berkembang pesat menjadi salah satu yang paling populer di kalangan masyarakat. Instagram kini menembus angka 500 juta pengguna.



Perusahaan yang dimiliki Facebook ini memiliki 400 juta pengguna pada September tahun lalu. Lebih dari 80 persen pengguna berada di luar Amerika Serikat.



Instagram, Selasa, 21 Juni 2016, mengumumkan lewat blog bahwa jumlah pengguna mereka meningkat dua kali lipat selama dua tahun terakhir. Ada 300 juta pengguna menggunakan Instagram setiap harinya, dan terdapat 100 juta pengguna yang aktif setiap bulan di Amerika Serikat.



“Siapa pun Anda, baik seorang ilustrator, kolektor sepatu, atau astronaut, setiap foto dan video yang diunggah membawa Anda lebih dekat kepada teman, hobi, membuka perspektif baru, dan juga dapat menjadi inspirasi satu sama lain,” tulis Instagram.



Dalam waktu singkat Instagram mampu mengungguli Twitter, yang sekarang memiliki sekitar 300 juta pengguna. Sedangkan Facebook tetap menjadi media sosial favorit dengan 1,6 miliar pengguna di seluruh dunia.



Facebook membeli Instagram pada 2012 seharga US$ 1 miliar, yang menjadi akuisisi besar pertama untuk perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu. Banyak pihak yang awalnya skeptis dengan keputusan ini.



Sejak itu Instagram terus berkembang menjadi salah satu media sosial paling populer di dunia dan berkontribusi besar terhadap pemasukan Facebook. Perusahaan riset eMarketer memprediksi Instagram akan memperoleh pemasukan US$ 1,5 miliar pada akhir tahun ini.



Instagram mampu berkembang dengan bantuan teknologi periklanan dan sumber daya Facebook untuk menyasar audiens yang sangat tersegmentasi. Pengguna Instagram, menurut data perusahaan, mengunggah lebih dari 95 miliar total foto serta video per hari, dengan jumlah likes mencapai 4,5 miliar.



DAILY MAIL | IDKE DIBRAMANTY YOUSHA | ERWIN Z.