TEMPO.CO, Las Vegas - Pada pameran CES 2016 di Las Vegas, AS, Intel Corporation menunjukkan kekuatan teknologi yang menghadirkan berbagai pengalaman baru untuk kehidupan sehari-hari, mulai digitalisasi untuk olahraga, upaya peningkatan kesehatan dan kebugaran, melepaskan kreativitas melalui musik, seni, robotika, dan temuan-temuan lainnya.



Untuk mengubah bagaimana cara orang berlatih, melihat, dan berkompetisi dalam olahraga, CEO Intel Brian Krzanich mengumumkan serangkaian kolaborasi menarik dengan merek industri terkemuka, yang akan menggunakan teknologi dan data analisis guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan, baik untuk kesehatan, kebugaran, maupun kinerja atletis.



Intel mengumumkan rencana kerja sama dengan ESPN dan Red Bull Media House untuk merancang solusi dengan Intel yang memberdayakan atlet serta kerja sama dengan New Balance dan Oakley. Hal itu untuk personalisasi dan memajukan peralatan yang digunakan manusia agar menjadi lebih aktif.



Krzanich juga mengumumkan kerja sama jangka panjang dengan The Recording Academy sebagai bagian dari "Next Generation of Grammy Moments" untuk membawa inovasi teknologi sehingga orang dapat melihat, terlibat, dan takjub dengan evolusi teknologi dalam dunia musik.



Artis pertama yang berkolaborasi dengan Intel untuk menciptakan sebuah pengalaman musik yang unik adalah ikon musik Lady Gaga, yang telah menjadi pemenang Grammy keenam kalinya.



Kolaborasi ini menegaskan tiga tren disampaikan Krzanich, yaitu membentuk masa depan: dunia pintar dan terkoneksi, teknologi dengan indra seperti manusia, dan komputasi menjadi sangat pribadi.



"Terdapat peran yang berkembang pesat pada teknologi yang bersifat transformatif, belum pernah terjadi sebelumnya, dan dapat diakses," kata Krzanich. “Dengan memilih pengalaman yang lebih dari produk sebelumnya, teknologi Intel adalah katalis untuk membuat pengalaman baru yang menakjubkan dan akhirnya memperbaiki dunia di mana kita tinggal."



Krzanich juga menekankan, Intel tetap berfokus mengatasi tantangan sosial terbesar yang dihadapi industri teknologi dan membayangkan rencana untuk sebuah upaya baru anti-pelecehan online dengan Vox Media, Re/code, dan Lady Gaga's Born This Way Foundation untuk mempromosikan keragaman dan keterbukaan.



Dia juga menegaskan, Intel bergerak melebihi mikroprosesor untuk mencapai tujuannya dalam memvalidasi basis produk yang lebih luas sebagai prosesor "bebas-konflik" pada 2016.

ERWIN Z