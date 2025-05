TEMPO.CO, Las Vegas – Dalam pameran Consumer Electronics Show hari ini, CEO Intel Brian Krzanich mengungkapkan bahwa perusahaannya telah menandatangani kesepakatan dengan New Balance untuk menghasilkan smartwatch berbasis olahraga. Perangkat yang menggunakan Android Wear itu, seperti yang dijelaskan Krzanich dan CEO New Balance Rob Demartini di panggung CES, dirancang oleh pelari dan untuk pelari. Jam tersebut akan tersedia pada musim liburan ini.



Steve Holmes, kepala grup perangkat baru Intel, mengatakan wearable itu akan memanfaatkan teknologi Intel, sedangkan New Balance akan merancang tampilan dan nuansanya.



Perusahaan pakaian olahraga itu juga akan membawa keahliannya untuk meracik algoritma pelacak aktivitas buat perangkat itu. Implikasinya, kedengarannya seperti kesepakatan serupa yang diteken Intel dengan Tag Heuer. Intel menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak, tempat pembuat jam bisa menaruh logonya.



Smartwatch ini hanya langkah pertama buat New Balance dan Intel. Mereka bermitra untuk divisi Digital Sport New Balance, yang bertujuan mengembangkan teknologi analitik wearable untuk atlet.



Selain itu, Krzanich naik ke panggung mengenakan sepatu New Balance hasil cetak 3D. Sepatu itu dibuat khusus sesuai dengan kaki CEO tersebut menggunakan gambar yang ditembak dengan Intel RealSense Camera untuk secara sempurna menyesuaikan gaya berjalannya.



ENGADGET | ERWIN Z