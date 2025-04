TEMPO.CO, Taipei – Intel mengumumkan keluarga baru prosesor desktop “Core X” di Computex, Selasa, 30 Mei 2017, yang menawarkan versi yang lebih kuat daripada model Core i5 dan Core i7 yang ada, bersamaan dengan edisi tertinggi, Core i9 Extreme.



Platform Core X ditargetkan tepat pada pelanggan seperti gamer atau pencipta konten, yaitu orang-orang yang ingin dapat menjalankan game terbaru dengan resolusi terbaik saat melakukan streaming rekaman dan mengobrol dengan pemirsa atau memiliki empat alat kreatif yang berbeda sekaligus untuk mengumpulkan vlog baru.



Skala seri Core X dari model dengan 4-core sampai Core i9 Extreme seharga US$ 1,999, yang oleh Intel disebut dengan bangga sebagai prosesor desktop konsumen pertama yang menawarkan 18-core dan 36-threads.



Keluarga Core X dimulai dengan Core i5-7640X seharga US$ 242, yang menawarkan 4-core dan 4-threads. Seri Core i7 X-Series dari model US$ 339 4-core/8-thread sampai cip 10-core/20-thread seharga US$ 599.



Sedangkan untuk Core i9, Intel akan menawarkan empat model (tidak termasuk i9 Extreme yang disebutkan sebelumnya) mulai US$ 999 untuk prosesor 12-core/24-thread hingga ke cip seharga US$ 1,669, 16-core/32-thread.



Semua prosesor Core X desktop baru dirancang untuk bekerja dengan chipset motherboard X299 Intel yang baru. Menurut Intel, chipset motherboard itu bakal diluncurkan pada produk mitra dalam beberapa minggu mendatang, bersamaan dengan prosesor baru itu.



Dalam hal arsitektur cip, hampir semua keluarga Core X dibangun dari versi terbaru dari platform Skylake generasi keenam Intel, yang menurut perusahaan disebut Skylake X. Kedua model 4-core terbawah—I5-7640X dan i7-7740X—dibangun berdasarkan Kaby Lake X.



Selain keluarga Core X yang baru, Intel memiliki update singkat mengenai jajaran cip mainstream Intel yang kedelapan, yang dikabarkan akan diberi kode nama Coffee Lake.



