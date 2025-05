TEMPO.CO, Jakarta - Dalam blognya, Hu Yoshida, Global Chief Technology Officer Hitachi Data Systems Asia Pasifik, menuliskan prediksinya tentang sepuluh tren dalam bidang teknologi dan informasi global pada 2016. Yoshida orang yang bertanggung jawab dalam menentukan arah pergerakan teknis Hitachi Data Systems.



Yoshida dikenal baik dalam industri penyimpanan data. Menurut evaluasi Network World, blog Yoshida diakui sebagai 10 blog paling berpengaruh dalam industri penyimpanan data. Berikut sepuluh tren teknologi informasi global, yang di bagi atas tiga bagian, menurut Yoshida:





A. Fokus besar pada aplikasi dan analitik



1. Keterampilan IT mengalami transformasi.



2. Adopsi aplikasi DevOps mempercepat pengiriman.



3. Transisi data warehouse menjadi data lake.



4. IT mengambil alih kontrol platform provisioning anaytics.





B. Teknologi infrastruktur membawa efisiensi



5. Solusi converged mengganti refrensi arsitektur.



6. Database in-memory naikkan traksi.



7. High performance disk digantikan oleh perangkat flash.





C. Kepemimpinan IT membawa inovasi



8. Persiapan bisnis untuk generasi cloud selanjutnya.



9. Perusahaan infrastruktur IT akan terganggu.



10. IT mainkan kepemimpiinan dalam platform ketiga.



ERWIN Z