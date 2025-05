iOS 9 Versi Terbaru Bisa Dinikmati Mulai Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Apple hari ini resmi merilis iOS 9, membawa sejumlah fitur baru untuk pengguna iPhone dan iPad.



File iOS 9 lebih "ringan" dengan ukuran 1,3 GB dibandingkan pendahulunya iOS 8 yang berbobot 4,58 GB.



Pembaruan sistem operasi tersebut memungkinkan perangkat iPad Air 2 dan iPad Mini 4 digunakan untuk mengoperasikan beberapa aplikasi pada waktu bersamaan dengan fitur "Slide View".



Fitur tersebut memungkinkan pengguna membuka dua aplikasi berdampingan dalam satu layar.



Fitur multitasking lainnya "Slide Over" dan "Picture in Picture" juga hadir untuk iPad Air 2, iPad Mini 4, iPad Air, iPad Mini 2 dan iPad Mini 3.



Fitur "Slide Over" memungkinkan pengguna membuka aplikasi tanpa harus menutup aplikasi pertama, sedangkan "Picture in Picture" memungkinkan pengguna memutar video di dalam aplikasi yang tengah dijalankan.



Sementara asisten berbasis suara Siri menjadi lebih proaktif di dalam iOS 9 dengan tampilan pencarian yang hadir di kiri bawah layar home screen.



Siri kini juga dapat mengatur jadwal dari surel hanya dengan menyebutkan tanggal, kemudian Siri akan mencatat dan meningatkan acara tersebut.



Sebagai contoh, surel yang berisi informasi penerbangan dapat dimasukan ke dalam agenda kalender dan Siri akan mengingatkan untuk berangkat ke bandara.



Tidak hanya itu, Siri juga akan menghitung waktu dan jarak tempuh bandara untuk mempertimbangkan lalu lintas menuju bandara.



Aplikasi News berganti nama dengan Newsstand untuk mengakomodasi agensi berita yang bekerja sama dengan Apple.



Fitur lain yang ditambahkan di iOS 9 adalah penghemat daya baterai.



Fitur tersebut diklaim mampu menambah daya tahan hingga satu jam. Lebih dari itu, iOS 9 juga menghadirkan fitur Low Power Mode yang disebut mampu memperpanjang "hidup" perangkat iOS hingga 3 jam.



Update iOS 9 tersedia untuk perangkat Apple mulai iPhone 4S hingga iPhone generasi terbaru, dan mulai iPad 2 hingga yang terbaru iPad Pro, demikian Phone Arena.



ANTARA