TEMPO.CO, Jakarta - Apple meluncurkan seri Ipad terbaru, yakni Ipad Pro dengan layar berukuran 9,7 inci. Di tengah peluncuran Ipad terbaru, Apple sekaligus mengumumkan penurunan harga produk Ipad, yang sebelumnya yang bernama Ipad Air 2.



Harga Ipad Air 2 diturunkan sebesar US$ 100 atau sekitar Rp 1,3 juta dari sebelumnya US$ 499 menjadi US$ 399 atau dari sekitar Rp 6,8 juta menjadi Rp 5,4 juta.



Harga yang ditetapkan untuk Ipad Air 2 ini menjadi setara dengan harga Ipad Mini 4.



Ipad Air 2 akan kembali tersedia dengan kapasitas ruang penyimpanan GB dan 64 GB. Ipad dengan penyimpanan 64 GB akan dikenakan harga US$ 499 atau sekitar Rp 6,8 juta.



Ipad Air 2 pertama kali diluncurkan pada akhir 2014. Ipad ini menggunakan prosesor A8X.



Ipad Air 2 memiliki layar berukuran 9,7 inci dan dilengkapi dengan fitur Touch ID dan fingerprint atau pemindai sidik jari. Ipad Air 2 juga telah memiliki fitur Apple Pay.





MAYA NAWANGWULAN | ENGADGET