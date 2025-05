iPad Pro Hadir dengan Keyboard dan Apple Pencil

TEMPO.CO, San Francisco - Apple meluncurkan iPad Pro, iPad terbesar dan terkuat yang pernah dibuat Apple, Rabu, 9 September 2015. Dengan layar 12,9 inci, ia lebih besar dari layar laptop terkecil Apple. Resolusi 2.742 x 2.048 piksel juga membuatnya super tajam.



Layar besar membuatnya cukup menampilkan dua aplikasi bersisian satu sama lain pada ukuran penuh dalam modus potret, sambil memegang sabak digital dalam posisi lanskap.



iPad Pro hadir dengan dua aksesori baru, Smart Keyboard serupa milik Surface Microsoft dan Apple Pencil. Keduanya menjadi salah satu pembaruan besar pada iPhone Event.



Apple membuat keyboard fisik sendiri untuk menemani iPad Pro. Keyboard lipat itu menempel pada sabak digital dengan Smart Connector, yang terlihat sangat mirip dengan konektor Mag Safe untuk MacBook. Konektor itu memungkinkan komunikasi mulus antara Smart Keyboard dan iPad Pro, menurut Apple, dan tidak memerlukan bluetooth atau hardware lainnya.



Ketika tidak menggunakan keyboard, ia menjadi Smart Cover. Tombolnya telah dirancang khusus untuk mengakomodasi keyboard setebal empat milimeter sementara bahan khusus digunakan untuk menjaganya ekstra kenyal dan responsif.



Ia juga menggunakan fitur QuickType Apple dan mendukung shortcuts untuk format teks serta copy dan paste. Pengembang pihak ketiga juga akan dapat mengambil keuntungan dari shortcut ini dalam aplikasi mereka.



Sementara stylus Apple Pencil dirancang untuk mengambil keuntungan dari fitur multitasking baru iOS 9, termasuk aplikasi layar split. Aplikasi built-in Apple, termasuk Mail dan Notes, akan mendukung stylus baru dan Apple telah bermitra dengan beberapa pihak ketiga seperti Adobe yang sedang mengembangkan dukungan untuk alat itu bagi aplikasi mereka.



Stylus sensitif tekanan itu dicas kembali melalui konektor yang dihubungkan ke iPad Pro. Ia dilengkapi serangkaian sensor yang dapat mendeteksi cara Anda memegangnya dan memiliki ujung pena yang dirancang khusus.



Langkah ini signifikan, karena pendiri Apple Steve Jobs terkenal menentang alat-alat yang populer di perangkat bergerak sebelum iPhone pertama dirilis.



iPad Pro dibandrol mulai US$ 799 untuk model 32 GB dan akan tersedia pada November. Adapun Keyboard akan dijual seharga US$ 169. Untuk stylus dijual seharga US$ 99.



ERWIN Z. | MASHABLE