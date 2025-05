iPhone 6 Dijual di Indonesia Mulai 6 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Media Relation Telkomsel, Aldin Hasyim, mengatakan telepon pintar Apple, iPhone 6 dan 6 Plus akan dijual pada 6 Februari 2015. Pembeli, kata dia, tidak perlu menyerbu lagi gerai Telkomsel.



"Sekarang dijual melalui distibutor langsung," kata Aldin kepada Tempo, Ahad, 1 Januari 2015. iPhone 6 dan 6 plus, Aldin berujar, bisa langsung dibeli di gerai Ibox, Trikomsel dan lainnya.



Walaupun iPhone terbaru itu sudah dipastikan dijual pada 6 Februari, Aldin belum bisa memberitahu harga resminya. "Mungkin sekitar Rp 10 juta," kata dia. Telkomsel bakal memberi diskon paket data selama tiga hari penjualan, yakni pada 6,7, dan 8 Februari 2015.



Direktur Pemasaran Erajaya Swasembada, Djatmiko Wardoyo, memastikan gerainya yaitu Ibox, akan meluncurkan dan menjual iPhone 6 dan 6 plus pada 6 Februari 2015. Dia pun enggan memberitahu berapa harga telepon pintar itu. (Baca juga: 15 Alasan Android Lebih Keren Ketimbang iPhone)



Perusahaan asal California, Amerika Serikat, Apple, meluncurkan iPhone 6 dan 6 plus dengan warna emas, abu-abu dan perak, pada 10 September 2014 lalu. Ukuran kedua iPhone itu berbeda dengan sebelumnya, yaitu iPhone 5S. iPhone 6 memiliki panjang 4,7 inch, iPhone 6 plus 5.5 inch sementara iPhone 5S 4 inch.



Berdasarkan situs resmi apple, apple.com, harga iPhone 6 plus di Singapura kapasitas 16 GB dijual dengan harga SGD 1.148 atau sekitar Rp 10,8 juta. Ukuran 64 GB dijual SGD 1.288 atau sekitar Rp 12 juta dan ukuran 128 GB dibanderol SGD 1.448 atau Rp 13,6 juta.



iPhone 6 kapasitas 16 GB dijual dengan harga SGD 988 atau sekitar Rp 9,3 juta. Kapasitas 64 GB dibanderol SGD 1.148 atau sekitar Rp 10,8 juta. Ukuran 128 GB dijual dengan harga SGD 1.288 atau sekitar Rp 12 juta. (Baca: Whatsapp Bisa Diakses dari Komputer)



