TEMPO.CO, Jakarta - Telepon pintar iPhone 6 dan 6 Plus akhirnya bakal resmi dijual di Indonesia. Ponsel itu bisa dibeli di gerai Ibox, Trikomsel, dan distributor berlisensi lain mulai Jumat, 6 Februari 2015. Lalu berapa perkiraan harga ponsel cerdas itu?



Direktur Pemasaran Erajaya Swasembada Djatmiko Wardoyo memastikan Ibox akan menjual ponsel produksi Apple itu pada 6 Februari 2015. Namun Djatmiko masih enggan memberi tahu berapa banderol ponsel tersebut.



Manajer Media Relation Telkomsel Aldin Hasyim mengatakan pihaknya akan memberi diskon paket data selama tiga hari penjualan hingga 8 Februari 2015. Aldin belum bisa memberi tahu berapa harga resmi ponsel itu di Indonesia. "Mungkin sekitar Rp 10 juta," katanya.



Apple pertama kali meluncurkan iPhone 6 dan iPhone 6 Plus di California, Amerika Serikat, September tahun lalu. Berbeda dengan versi sebelumnya, iPhone 6 dan 6 Plus berukuran lebih besar. Panjang iPhone 5s cuma 4 inci, sementara iPhone 6 mencapai 4,7 inci. Adapun iPhone 6 Plus panjangnya 5,5 inci.



Di Amerika, harga iPhone 6 dibanderol mulai US$ 199 atau sekitar Rp 2,5 juta. Sedangkan iPhone 6 Plus dengan kapasitas 16 gigabita dipatok US$ 299 atau sekitar Rp 3,7 juta.



Pasar Asia Tenggara, Singapura, dan Malaysia sudah lebih dulu menjualnya. Di Malaysia, iPhone 6 dijual mulai 2.399 ringgit atau sekitar Rp 8,4 juta, dan 2.749 ringgit atau sekitar Rp 9,7 juta untuk iPhone 6 Plus.



Sedangkan iPhone 6 Plus di Singapura mulai dijual dengan harga Sin$ 1.148 atau sekitar 10,8 juta. iPhone 6 Plus dibanderol mulai Sin$ 988 atau sekitar Rp 8,3 juta.



HUSSEIN ABRI YUSUF | GABRIEL WAHYU TITIYOGA