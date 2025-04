iPhone 8 Kurang Menjual, Ini Kata Analis Apple

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah penjualan Apple iPhone 8 dan 8 Plus yang baru diluncurkan buruk? Bergantung pada bagaimana Anda melihatnya.



Menurut analis Apple, yang kerap akurat, Ming-Chi Kuo, melalui MacRumors, penjualan iPhone 8 dan 8 Plus tidak memuaskan karena banyak pembeli potensial bertahan untuk iPhone X.



Kuo pada dasarnya setuju dengan penilaian lain bahwa penjualan iPhone 8 dan 8 Plus lemah dibanding model sebelumnya. Namun, menurutnya, pasar sangat negatif secara keseluruhan.



Menurut Kuo, penjualan iPhone 8 dan 8 Plus hampir setengah dari penjualan iPhone 7 dan 7 Plus, bahkan 6S dan 6S Plus. Namun hal itu wajar karena Apple menghitung separuh dari penjualannya berasal dari iPhone X, dan perangkat itu tidak akan tersedia hingga 3 November.



Survei awal Mashable di beberapa toko Apple pada hari peluncuran menunjukkan kemeriahan seputar iPhone 8 dan 8 Plus tidak seperti kegembiraan yang biasa terjadi dengan iPhone keluaran terbaru.



Kuo mengklaim orang-orang yang biasanya berkemah di depan toko Apple untuk mendapatkan iPhone baru adalah penggemar fanatik dan pengguna berat Apple. Selain itu, mereka adalah tipe orang yang ingin membeli iPhone X baru yang menarik, bukan iPhone 8.



Jadi apakah semuanya baik untuk Apple? Tidak terlalu. Ada beberapa laporan yang semakin kuat bahwa iPhone X akan sangat kekurangan pasokan saat diluncurkan, bahkan dalam beberapa minggu dan bulan setelahnya. Jika Apple tidak dapat membuat cukup iPhone X untuk memenuhi permintaan pada liburan yang biasanya tinggi, penjualannya akan buruk.



MASHABLE | ERWIN Z.