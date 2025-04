iPhone 8 Punya Warna Baru: Blush Gold

TEMPO.CO, Beijing - Awal bulan Agustus ini, Phonearena menunjukkan ada tiga model iPhone 8, yaitu hitam mengkilap, mutiara, dan warna tembaga. Kemarin, sebuah posting media sosial di situs web Cina, Weibo, mengungkapkan nama unit tembaga itu adalah “Blush Gold", sebagaimana dikutip Phonearena, Minggu 13 Agustus 2017.



Selain itu, laporan tersebut menambahkan bahwa Blush Gold hanya akan tersedia untuk memori internal bawaan 64GB dan 128GB.



Sementara pembocor Twitter, Benjamin Geskin menyebarkan sebuah tweet kemarin yang menunjukkan gambar iPhone 8 berwarna tembaga. Geskin menulis bahwa nama Blush Gold digunakan secara internal di Foxconn untuk menunjukkan warna tertentu untuk ponsel itu.



Analis KGI Securities Ming-Chi Kuo, yang dianggap menjadi salah satu yang paling dapat diandalkan dari analis Apple, mengatakan dirinya memperkirakan iPhone 8 yang akan ditawarkan dalam warna emas tembaga, warna putih dan hitam. Kuo juga memperkirakan hanya 2 juta hingga 4 juta unit iPhone 8 akan tersedia pada saat peluncuran.



Menurut berbagai laporan, pilihan warna Blush Gold akan menggantikan Rose Gold di jajaran iPhone 2017. Jajaran itu diharapkan akan diperkenalkan bulan depan dengan Apple iPhone 7s, Apple iPhone 7s Plus dan model ulang tahun kesepuluh iPhone 8.



Ponsel iPhone 8 diperkirakan akan dibanderol berkisar US$ 1.000 sampai US$ 1.200. Eksekutif Foxconn pekan lalu mengakui bahwa iPhone 8 memang tidak murah.



