iPhone Baru Cetak Rekor Preorder, Tembus 10 Juta Satu Pekan

TEMPO.CO, San Francisco - Apple hari Senin, 14 September 2015, mengatakan pre-order untuk iPhone baru yang dirilis bulan ini telah melewati rekor kecepatan pemesanan tahun lalu untuk perangkat baru.



"Respons pelanggan untuk iPhone 6s dan iPhone 6s Plus sangat positif dan preorder akhir pekan ini sangat kuat di seluruh dunia," kata Apple pada sebuah pernyataan. "Kami berada pada kecepatan yang mengalahkan rekor 10 juta unit pekan pertama ketika iPhone baru mulai dijual pada 25 September."



Pernyataan itu mengatakan pesanan online sangat kuat dan melebihi perkiraan untuk periode preorder. "Kami sedang bekerja untuk mengejar secepat mungkin, dan kami mengupayakan iPhone 6s Plus dan iPhone 6s tersedia di toko-toko ritel Apple ketika mereka buka Jumat depan."



Apple minggu lalu meluncurkan model iPhone baru, bersama dengan hardware Apple TV baru dan tablet iPad Pro dengan layar diperbesar, pada acara media di San Francisco.



Raksasa teknologi California itu berupaya membangun keberhasilan handset layar besar yang diperkenalkan tahun lalu yang telah mendominasi pasar smartphone high-end. iPhone 6S dan 6S Plus memiliki dimensi keseluruhan yang sama seperti versi sebelumnya, tetapi dengan teknologi baru.



Salah satu fitur kunci baru disebut "3D touch," yang merespons tekanan yang diberikan pada layar untuk memungkinkan pengguna melihat pesan dan aplikasi lebih jauh. iPhone 6S memiliki layar 4,7 inci (sekitar 12 cm) dan 6S Plus memiliki layar 5,5 inci yang sama dengan pendahulu mereka.



Tapi perangkat baru memiliki prosesor yang lebih kuat yang memungkinkan peningkatan grafis, layar lebih keras dan bodi aluminium. Harga ditetapkan sama dengan versi sebelumnya.



ERWIN Z | AFP