iPhone dan Cina Mendongkrak Pertumbuhan Apple

TEMPO.CO, Cupertino - Apple baru mengumumkan pendapatan kuartal ketiga (Q3) 2015 yang mencatat pertumbuhan tiga bulanan yang kuat. Dua faktor di balik pertumbuhan kuat itu yakni iPhone dan Cina.



Hampir 27 persen dari pendapatan US$ 49,6 miliar yang diperoleh dalam tiga bulan terakhir itu berasal dari Cina. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat jumlah yang disumbang negara itu pada kuartal yang sama tahun lalu. Berdirinya Apple Store mewah di Tsim Sha Tsui, Hong Kong, juga membantu mempermudah orang Cina Daratan memperbaiki perangkat mereka.



Sementara itu, iPhone masih merupakan perangkat paling dicari dalam portofolio Apple dengan penjualan 47,5 juta unit dalam satu kuartal--tidak semeledak akhir kuartal lalu, tapi sangat mengangkat dibanding tahun sebelumnya. “iPhone tumbuh hampir tiga kali lipat dari laju pertumbuhan pasar ponsel pintar secara keseluruhan, dan kami memperoleh pangsa di semua segmen geografis kami," ujar CEO Tim Cook dalam pengumuman Selasa, 21 Juli 2015.



Sementara itu, penjualan iPad terus menurun, dan penjualan Mac tumbuh sedikit. Apple menjual 4,7 juta Mac di kuartal ini, sedikit lebih baik dibanding kuartal lalu dan kuartal akhir tahun lalu.



CFO Luca Maestri mengatakan kepada New York Times bahwa penjualan Apple Watch dalam sembilan minggu pertama di pasar melebihi penjualan iPhone dan iPad dalam sembilan minggu pertama mereka. Apple menempatkan Apple Watch ke kategori Produk Lain, yang meliputi bisnis headphone Beats, iPod, dan Apple TV.



Maestri mengatakan jam tangan itu bertanggung jawab untuk lebih dari 100 persen pertumbuhan kategori Produk Lain di kuartal ini dan mengimbangi kerugian dari iPod dan penjualan aksesori. Itu berarti Watch bertanggung jawab untuk sekitar US$ 1 miliar dalam penjualan, meskipun belum diketahui berapa banyak unit yang terjual. Secara keseluruhan, Apple meraih pendapatan US$ 49,6 miliar, naik 33 persen dari tahun lalu.



ERWIN Z. | ENDGADGET