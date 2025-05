iPhone Diprediksi Paling Banyak Terjual di Cina

TEMPO.CO, Cupertino - iPhone diprediksi mencetak penjualan tertinggi di Cina. Ini merupakan hal yang unik, karena ini bakal lebih tinggi dibandingkan di negara asalnya, Amerika Serikat.



“Apple diperkirakan menjual 18-20 juta unit iPhone di Cina,” ujar analis Creative Strategies, Ben Bajarin yang ditulis situs Business Insider, Senin, 27 April 2015.



Hal tersebut merupakan pertama kalinya terjadi. Adapun di Amerika, iPhone diprediksi terjual antara 14-15 juta unit.



Sedangkan analis lembaga UBS memperkirakan, jumlah iPhone yang dikapalkan ke Cina mencapai 36 persen dari total pengapalan ke seluruh dunia. Sedangkan jumlah yang tersedia di Amerika hanya 24 persen.



Melonjaknya penjualan iPhone di Cina sudah diperkirakan sejak peluncuran iPhone 6 dan iPhone 6 Plus pada September 2014. Saat itu, masyarakat di Negeri Panda menyambut dengan antusias.



Melihat hal itu, Apple pun jeli membidik peluang. Perusahaan yang bermarkas di Cupertino, California ini, menggandeng operator seluler di Cina untuk memperkuat pasar. “Di lima pekan pertama 2015, Apple membuka lima toko di Cina,” kata Business Insider.



Chief Executive Officer Apple, Tim Cook, beberapa waktu lalu menyebut Cina sebagai pasar yang penting bagi Apple. “Menjadikan Cina sebagai pasar terbesar hanya tinggal menunggu waktu,” ujar dia.



Laporan lembaga Kantar WorldPanel ComTech menyebutkan, penjualan iPhone 6 berada di posisi puncak penjualan ponsel di Cina dengan pangsa pasar 10,2 persen selama Desember 2014 hingga Februari lalu. Angka tersebut naik dari 9,5 persen dibandingkan penjualan di tiga bulan sebelumnya.



Dengan demikian, iPhone berhasil mengalahkan Xiaomi Redmi Note yang ada di urutan kedua. Xiaomi menjadi fenomena tatkala menghadirkan produk dengan spesifikasi tinggi namun dibanderol dengan harga murah. Produknya pun laris manis di sejumlah negara.



Kehadiran iPhone 6 dan iPhone 6 Plus rupanya menggeser kepopuleran Xiaomi. Adapun posisi ketiga ditempati oleh iPhone 6 Plus yang memiliki ukuran layar lebih lebar.



BUSINESS INSIDER | INTERNATIONAL BUSINESS TIMES | SATWIKA MOVEMENTI