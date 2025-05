Iran Jadi Negara Pertama yang Melarang Pokemon GO

TEMPO.CO, Teheran - Dewan Tinggi Ruang Virtual Iran telah resmi melarang aplikasi Pokemon GO. Hal ini membuat Iran menjadi negara pertama yang melarang permainan itu.



Adapun alasan Dewan Tinggi itu tidak disebutkan secara spesifik. BBC, sebagaimana dikutip PC Magazine pada akhir pekan lalu, melaporkan bahwa Dewan Tinggi Iran mengklaim permainan itu menyebabkan "masalah keamanan", tapi mereka menolak menguraikannya.



Sejauh ini Pokemon GO memang mendorong para pemainnya kreatif dengan penyelidikan mereka sepanjang siang dan malam. Hal itu tentu saja dapat merepotkan.



Kekhawatiran akan pelanggaran masuk tanpa izin juga hal yang lazim, bahkan ada gugatan class action di Amerika Serikat terkait dengan masalah itu.



Ada kemungkinan Iran ingin menghentikan "efek Pokemon", di mana puluhan atau ratusan orang nongkrong di daerah yang sama selama berjam-jam pada suatu waktu, bahkan beberapa kasus ketika pemain Pokemon GO dirampok atau diserang saat berjalan di sekitar Pokestop di daerah tertentu.



Menurut BBC, Iran mempertimbangkan larangan itu bulan lalu, tapi para pejabat menunggu untuk melihat apakah negara itu bisa bekerja sama dengan pencipta permainan tersebut, Niantic Labs, dalam kaitan dengan pembatasan potensial.



Iran diperkirakan menjadi negara pertama yang melarang Pokemon GO, tapi hal itu bukan larangan pertama terhadap game.



Para pejabat di Singapura juga sedang mengawasi Pokemon GO untuk melihat cara permainan itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari di dalam negeri. "Kami akan memantau situasi, bagaimana permainan ini dimainkan dan dampaknya terhadap masyarakat," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Yaacob Ibrahim, dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan The Straits Times.



PC MAGAZINE | ERWIN Z