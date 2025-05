Isi Facebook Live, Facebook Bayar Media & Selebritas Rp 663 M

TEMPO.CO, San Francisco - Facebook membayar lebih dari US$ 50 juta (Rp 663 miliar) kepada media dan selebritas untuk mengisi konten Facebook Live. Media sosial yang didirikan Mark Zuckerberg ini membuat kontrak dengan sekitar 140 penerbit dan selebritas untuk mengisi konten di Facebook Live.



Berdasarkan dokumen yang diperoleh the Wall Street Journal, angka yang ditawarkan Facebook sangat bervariatif. BuzzFeed misalnya, media daring yang bermarkas di New York ini, mendapat penawaran tertinggi sebesar US$ 3.050.000. Sedangkan 17 media lain mendapat penawaran yang bernilai lebih dari US$ 1 juta, antara lain CNN dan New York Times.



Tak hanya ke media, media sosial yang bermarkas di California ini juga membuat penawaran ke berbagai selebritas, seperti koki terkenal Gordon Ramsay, aktor Kevin Hart, hingga pemain American Football, Russell Wilson.



Tak lupa, Facebook juga mendekati berbagai bintang YouTube dan institusi-institusi, seperti Museum Sejarah Amerika yang terletak di New York.



Di bawah kontrak tersebut, para penerbit dan selebritas akan memproduksi beberapa video untuk ditayangkan di Facebook Live. Mereka akan dibayar sesuai dengan jumlah video yang dibuat serta jumlah penonton video tersebut.



Facebook memiliki harapan tinggi akan layanan yang telah dibuka bagi seluruh penggunanya pada awal 2016 ini. Nantinya, Facebook berencana menjual iklan pada video-video yang ditayangkan serta mengggunakan penawaran mereka terhadap para selebritas dan penerbit untuk meningkatkan keterlibatan dalam layanan ini.



Hal ini tentu akan diperhatikan oleh media sosial lain yang memiliki fitur live streaming, seperti Twitter dan Periscope.



MASHABLE | ARDITO RAMADHAN D. | ERWIN Z.