TEMPO.CO, Jakarta - Google doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-100 seorang penari asal Meksiko, Amalia Hernandez. Dia adalah seorang pendiri Ballet Folklorico de Mexico yang sukses secara internasional dan meninggal pada usianya yang ke 83 tahun pada November tahun 2000.



Hernandez adalah seorang ahli tarian rakyat Meksiko dan menciptakan program yang menyerupai pesta dengan koreografi dan kostum warna-warni. Karyanya termasuk ansambel berdasarkan tarian daerah, rekonstruksi upacara suku Aztec dan Maya, adegan sejarah Meksiko dan evokasi festival desa.



Allen Hughes, pada tahun 1965 memuji Amelia dengan kalimat “Penampilannya dipoles dengan sangat baik. Semuanya, termasuk tarian yang banyak dan rumit, dilakukan dengan sukses dan memungkiri kompleksitas pertunjukan secara keseluruhan.”



Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah ‘Deer Dance of the Yaqui Indians’ (Tarian Rusa dari Orang Indian Yaqui). Dalam tarian Hernandez, tarian ini berupa seorang pria yang mengenakan hiasan kepala tanduk yang mewakili seekor rusa yang dikejar oleh pemburu.



Anna Kisselgoff dalam komentarnya untuk The Times, pada 1976, mengatakan bahwa tarian tersebut merupakan cerminan yang sangat menyentuh dari seorang pemburu yang berempati pada yang diburu. Manusia harus membunuh mangsanya, namun ia juga harus menghormati mangsa itu dan menguasainya dengan kualitas yang mulia.



Ballet Folklorico terdiri oleh delapan orang penari pada tahun 1952 dan pertunjukannya mendapatkan ketenaran nasional di Meksiko setelah ditampilkan dalam program televisi mingguan pada tahun 1950-an.



NEW YORK TIMES | ZUL'AINI FI'ID | NS