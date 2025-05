Jam Pintar yang Meramaikan Pameran Teknologi MWC

TEMPO.CO, Barcelona - Jam pintar menjadi gawai yang cukup menarik perhatian di pameran teknologi Mobile World Congress (MWC) 2015 di Barcelona, Spanyol. Perusahaan global LG, Huawei, dan HTC memperkenalkan jam pintar terayar mereka dalam acara tersebut.



Raksasa Korea Selatan, LG, memamerkan dua seri yang diberi nama Watch Urbane. Jam ini ditawarkan dengan dua pilihan: standar dan premium.



“Versi standar dijalankan oleh platform Android One, sedangkan versi premium menggunakan sistem operasi baru,” tulis situs BBC, Senin, 2 Maret 2015.



Watch Urbane versi kelas atas didukung oleh prosesor yang dapat menunjang pengoperasian di jaringan 4G long-term evolution (LTE). LG menyebutkan jam ini dapat menerima telepon dan pesan pendek tanpa harus terhubung dengan telepon pintar.



Produk ini memiliki ukuran layar 1,3 inci yang dibekali teknologi OLED. Kerapatan resolusi pada layarnya adalah 245 piksel per inci. Materialnya terbuat dari plastik, sedangkan tepiannya berbahan stainless steel.



Pada versi premium, terdapat tiga tombol pengoperasian, yang salah satunya berfungsi sebagai tombol panik. “Ketika ditekan, secara otomatis akan melakukan panggilan ke nomor yang telah diatur dan mengirimkan informasi lokasi pengguna lewat GPS,” ujar BBC. Adapun versi standar hanya menghadirkan satu tombol pengoperasian.



Fitur yang diunggulkan adalah near field communication (NFC) yang terhubung dengan aplikasi sistem pembayaran. Ada juga sensor pengukur detak jantung dan akselometer untuk memantau aktivitas tubuh.



Watch Urbane dilengkapi sertifikat IP67, yang meloloskan uji ketahanan produk itu terhadap debu dan air. LG mengklaim perangkat ini mampu bertahan di air hingga 30 menit.



Adapun di MWC, Huawei memperkenalkan Huawei Watch. Jam ini menggunakan sistem operasi Android Wear. Ukuran layarnya sedikit lebih lebar dibanding Watch Urbane, yaitu 1,7 inci. Sedangkan materialnya berbahan kristal safir.



Huawei Watch memiliki kerapatan resolusi layar yang lebih tinggi, yaitu 286 piksel per inci. Seperti jam pintar umumnya, terdapat monitor detak jantung dan aktivitas tubuh. Jam ini memiliki kapasitas memori internal yang mampu menampung file seukuran 4 gigabita. Perusahaan asal Negeri Panda ini berencana memasarkannya ke seluruh dunia mulai Juni.



“Huawei akan memasuki pasar jam pintar yang bergerak sangat cepat,” kata analis teknologi dari lembaga CCS Insight, George Jijiashvili. Dia mengatakan diferensiasi jenis jam pintar dari berbagai merek dan popularitas, seperti Apple Watch, memberikan tantangan yang berat bagi Huawei. Harga jam pintar Watch Urbane dan Huawei Watch belum terungkap.



Di tempat yang sama, perusahaan asal Taiwan, HTC, mengumumkan kehadiran HTC Grip. Berbeda dengan LG dan Huawei, HTC menghadirkan produk yang penampilannya serupa dengan gelang kesehatan. Ini terlihat sangat mirip dengan Nike Fuelband. Sehingga, beberapa pihak menyebutnya sebagai jam tangan fitness.



Grip memiliki ukuran layar 1,8 inci yang dibekali teknologi OLED. Meskipun memiliki sertifikat IP57, yang menguji ketahanan terhadap air, produk ini tidak disarankan untuk dikenakan saat berenang. Pengguna dapat mengunggah pantauan aktivitas tubuh ke platform bernama Under Armour. Satu unitnya dibanderol US$ 199 atau sekitar Rp 2,6 juta.



