Kamera DSLR Nikon Pertama dengan Wi-Fi dan NFC

TEMPO.CO, Tokyo - Inilah kamera DSLR pertama Nikon yang memiliki fasilitas koneksi Wi-Fi dan NFC built-in, Nikon D7200. Kamera baru itu merupakan penerus dari D7100.



Sebelumnya, jika pengguna menginginkan Wi-Fi, pengguna harus membeli aksesori terpisah. Dengan NFC, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan ponsel atau tablet mereka selama ia menjalankan sistem operasi Android 4.0 "Ice Cream Sandwich" atau yang lebih tinggi hanya dengan menyentuhkan perangkat itu ke kamera. Sementara pengguna iOS dapat menggunakan koneksi Wi-Fi manual.



Dengan Wi-Fi, pengguna dapat melihat foto yang diambil dan disimpan ke kartu SD pada perangkat mobile pengguna. Pengguna juga dapat menggunakan ponsel atau tablet sebagai remote shutter, yang menghilangkan kebutuhan untuk membeli remote shutter lain.



Fasilitas nirkabel adalah tambahan yang bagus, tapi perubahan lain tidak terlalu besar. Ada sensor gambar CMOS 24,2 megapixel yang sedikit lebih tinggi, prosesor gambar Expeed 4 yang 30 persen lebih cepat, dan rentang ISO 100-25,600. Baterainya juga bertahan sedikit lebih lama. Kamera ini dapat mengambil 1.110 gambar, naik dari D7100 yang dapat mengambil 950 gambar. Pengambilan gambar terus menerus tetap tidak berubah pada enam frame per detik.



Segala sesuatu tentang D7200 ini hampir sama dengan D7100. Tubuhnya hampir identik, slot kartu SD ganda masih ada, layar 3,2 inci masih tetap, rekaman video dibatasi pada resolusi 1080p (30/25/24 frame per detik) dan 51 titik autofocus tidak berubah.



D7200 akan tersedia pada awal April seharga US$ 1,199.95 untuk bodi saja. Sebuah kit dengan lensa 18-140mm f/3.5-5.6G dibanderol US$1,699.95.



ERWIN Z | MASHABLE