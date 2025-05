Kamera Leica pada Ponsel Huawei P9 dan P9 Plus Buatan Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei meluncurkan dua ponsel baru dengan dua kamera utama belakang dua pekan lalu. Produsen ponsel asal Cina ini memasangkan dua kamera yang disebut sebagai hasil kolaborasi Huawei dengan Leica perusahaan lensa kamera asal Jerman.



Dua kamera pada ponsel bernama Huawei P9 dan P9 Plus ini memang disertifikasi oleh Leica pada bagian optik kamera. Namun kedua kamera bersertifikasi Leica ini ternyata bukan hasil produksi asli Jerman, seperti dilansir GSMArena, Selasa, 19 April 2016.



Kamera yang dipasang pada Huawei merupakan lensa atau optik kamera yang diproduksi oleh Sunny Optical Technology of Cina. Perusahaan ini diketahui merupakan produsen kamera yang disahkan oleh Leica.



Informasi mengenai perusahaan asal Cina ini sekaligus membuka informasi baru bahwa Leica bekerjasama dengan produsen peralatan asli atau Original Equipment Manufacturer (OEM). Informasi kerja sama ini juga sekaligus memungkinkan adanya kerja sama lain antara Leica dengan produsen ponsel lainnya.



Ponsel Huawei P9 dan P9 Plus memang dihadirkan dengan mengusung kelebihan pada sisi kamera. Masing-masing ponsel ditempatkan dua kamera berkemampuan 12 megapiksel yang memiliki fungsi berbeda.



Satu unit lensa berfungsi mengabadikan objek warna dan satu kamera lainnya berfokus pada pengambilan gambar hitam putih. Kedua kamera berfungsi untuk mengambil gambar lebih rinci dalam cahaya yang cukup ataupun mengurangi gangguan dalam kondisi rendah cahaya.



Huawei dan Leica menempatkan lensa kamera dengan bukaan aperture f/2.2 dengan bidang pandangan setara dengan lensa 27 milimeter dalam bentuk 35 milimeter. Autofokus pada kamera juga berfungsi dengan bergantung pada kombinasi cahaya laser, contras, dan kalkulasi kedalaman gambar.



Untuk melengkapi kamera ini, Huawei menempatkan dual LED flash untuk membantu pencahayaan di saat gelap.



MAYA NAWANGWULAN | GSM ARENA