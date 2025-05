TEMPO.CO, Jakarta - Olympus OMD E-M10 Mark II kini hadir di Indonesia dengan membidik segmen keluarga dan traveler. Kamera ini menghadirkan segudang fitur dan teknologi kamera profesional.



“Dengan hadirnya Olympus OMD E-M10 Mark II, kini tool profesional berada di tangan anda. Beragam fitur canggih kamera profesional sudah tertanam pada kamera ini,” ungkap Sandy Chandra, Marketing Manager Olympus Customer Care Indonesia (OCCI) di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2015.



Sandy mengatakan pengguna OMD E-M10 Mark II tidak perlu membawa tripod untuk menstabilkan gerakan ketika memotret atau merekam video. “Fungsi tripod sudah tergantikan dengan adanya teknologi image stabilizer (IS) 5-axis di bodi kamera,” ujarnya.



Menurut Sandy, teknologi In body Image Stabilizer (IS) dengan 5 axis hanya ada di kamera Olympus. Kamera lain biasanya menyematkan IS pada bodi kamera 3 axis, lensa 2 axis. “Kami menyatukannya dalam bodi kamera. Hasilnya lebih optimal, menggunakan lensa tanpa teknologi IS pun dijamin tetap stabil,” ujarnya.



Fungsi Image Stabilizer (IS) berguna untuk mendapatkan hasil gambar yang stabil dan tajam ketika memotret dengan kondisi low light (yang membutuhkan slow speed) atau saat kondisi kamera terguncang ketika dalam mode video recording.



Berkat IS 5-axis pada OMD E-M10 Mark II, pengguna dapat memotret dengan kecepatan shutter lambat tanpa khawatir blur dan ketika kamera sedang merekam movie, gambar menjadi jauh lebih stabil layaknya perekaman movie para profesional. Kamera juga menjadi ringan karena tidak memerlukan alat stabilizer tambahan seperti Gymbal, yang menambah bobot dan biaya.



Fitur lainnya adalah Movie Clip yang terdapat dalam mode video. Fitur ini memungkinkan pengguna mengambil beberapa clip video (masing-masing berdurasi maksimal 8 detik) kemudian menyambungnya tanpa bantuan komputer dan perangkat lunak khusus, melainkan dilakukan di dalam kamera.



Olympus OMD E-M10 Mark II hadir di Indonesia dengan paket menggiurkan; lensa14-42mm f3,5-5.6 EZ, lensa premium 45 mm f1.8, Riva Mirrorless bag, senilai Rp 20 jutaan. Khusus paket peluncuran perdana, kamera beresolusi 16.1 megapiksel tersebut dibanderol Rp 14 juta. Paket tersebut berlaku hanya di Indonesia.



ERWIN Z