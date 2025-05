Kantin Bikin Ngiler ala Facebook di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan digital global menjadikan fasilitas makan sebagai salah satu daya tarik untuk merekrut calon karyawan andal dari berbagai dunia sekaligus memanjakan karyawan yang ada. Setelah Google, yang terkenal dengan kantin gratis serba ada ala restoran kelas atas di Mountain View, California, Facebook juga menyediakan layanan sama pada kantor cabangnya di New York.



Kantin yang dinamai Desimone's ini menyediakan beragam makanan utama, termasuk pembuka dan penutup, untuk para karyawan jejaring sosial terbesar itu.



Kantin ini buka lima hari sepekan dan dikelola oleh Chef Nathaniel Eckhaus, yang berpengalaman memasak di berbagai resto besar. Misalnya saja, Blue Smoke dan Eleven Madison Park. Menurut Eckhaus, kantin ini memang sengaja didesain seperti kafetaria di sekolah menengah. "Ini untuk membuat para staf bisa saling mengenal dan berinteraksi," kata Eckhaus kepada Huffington Post, Senin, 16 Maret 2015.



Para karyawan terlihat hanya bersantap dan ngobrol dengan rekan kerjanya tanpa terlihat ada yang bekerja. "Kafetaria ini memang dibuat menjadi tempat bebas kerja karena karyawan hanya bersantap sambil ngobrol saja," kata Eckhaus. Menu favorit seperti hamburger telur berlapis keju, serta roti sandwich diapit donat berlapis gula tipis.



Menurut penelitian, karyawan yang rileks dan menikmati suasana kantor yang kondusif cenderung berkontribusi lebih kreatif dan berinteraksi dengan lebih positif dengan sesama. Menurut riset Harvard, setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk kebaikan karyawan, biasanya berkontribusi sebanyak 3,27 kali pada berkurangnya biaya kesehatan dan meningkatnya partisipasi.



Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, memang dikenal dengan semboyannya yang kreatif yaitu "Bergerak cepat dan jangan khawatir berbuat keliru (move fast and break things)". Ini membuat layanan jejaring sosial ini terbilang cepat dalam melakukan update fitur maupun mekanisme dibandingkan jejaring sosial lainnya, seperti Google Plus atau Twitter.



Ini membuat jumlah pengguna Facebook saat ini terus bertambah dengan total sekitar 1,3 miliar akun dan 700 juta pengguna aktif per bulan.



Menurut Eckhaus, menu di kafetaria dirancang enam bulan sebelumnya, dengan pergantian menu tiap hari untuk menghindari karyawan merasa jenuh dan kesal dengan menu yang sama. Variasi menu mengikuti selera internasional. Ini karena karyawan Facebook berasal dari berbagai negara, termasuk Asia seperti Filipina.



HUFFINGTON | BUDI RIZA