TEMPO.CO, Jakarta - Apple baru saja meluncurkan peranti terbarunya dalam lima tahun terakhir, yaitu Apple Watch. Calon konsumen bisa memesan jam pintar ini mulai 10 April nanti dan mendapatkannya mulai 24 April.



Ada tiga jenis Apple Watch yang ditawarkan dengan harga berbeda, seperti Apple Watch Sport, Apple Watch, dan Apple Watch Edition.



Menurut seorang petugas di gerai iBox, Senayan City, sejumlah pengunjung telah menanyakan jam pintar ini sejak diperkenalkan menjelang akhir tahun lalu di San Francisco. "Sudah banyak yang tanya, tapi mungkin kami baru bisa jual 1-2 bulan lagi," kata seorang penjaga gerai saat ditemui Tempo, Selasa, 10 Maret 2015.



Apple Watch Sport ditawarkan pada kisaran harga US$ 349 atau setara Rp 4,5 juta dengan kurs Rp 13 ribu. Ini untuk ukuran layar 38 milimeter. Dan ukuran layar yang lebih lebar, yaitu 42 mm, seharga US$ 399 atau sekitar Rp 5,2 juta.



Menurut Chief Executive Officer Apple Tim Cook, Apple Watch memiliki beragam pilihan warna tali untuk menyesuaikan selera konsumen.



Harga Apple Watch lebih mahal, yaitu pada kisaran US$ 549-1.049 (sekitar Rp 7,2-13,8 juta) untuk ukuran layar 38 mm. Sedangkan harga untuk jam Apple Watch berlayar 42 mm sekitar US$ 599-1.099 (sekitar Rp 7,9-14 juta).



Untuk jenis premium, yaitu Apple Watch Edition, manajemen mematok harga minimal US$ 10 ribu (sekitar Rp 130 juta) dengan warna kuning keemasan atau rose gold. Materialnya terbuat dari emas 18 karat yang diolah sehingga lebih keras dibandingkan emas biasa.



Pada tahapan akhir, Apple Watch Edition dipoles oleh seorang ahli logam untuk membuatnya semakin cantik. Harga Apple Watch Edition yang termahal sekitar US$ 17 ribu atau sekitar Rp 223 juta.



HUFFINGTONPOST | BUDI RIZA