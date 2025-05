Karya Indonesia Rajai Daftar Video Terpopuler YouTube 2016

TEMPO.CO, Jakarta - YouTube merilis daftar YouTube Rewind, yaitu video-video terpopuler sepanjang tahun 2016 yang dipilih berdasarkan durasi menonton, jumlah share, comment, likes, dan lainnya. Dari tema musik, parodi, hingga vlog, video-video ini mewakili kreativitas luar biasa yang dibagikan melalui YouTube setiap hari.



“Daftar tahun ini menunjukkan bagaimana YouTube telah berkembang begitu pesat, baik untuk para kreator maupun audiens di Indonesia. Melihat bagaimana konten lokal semakin dicari dan digemari, kami tak sabar melihat lebih banyak lagi kreativitas dan talenta yang bermunculan di tahun depan,” ujar Putri Silalahi, Communications Head Google Indonesia, Kamis 8 Desember 2016.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, daftar YouTube Rewind dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu 10 Video Terpopuler (tanpa video musik dari label besar), dan 10 Video Musik Terpopuler. Musik, komedi dan vlog terus mendominasi daftar ini, baik di Indonesia maupun dunia. Untuk tonton video YouTube Rewind 2016, klik: youtu.be/_GuOjXYl5ew.



Tahun ini seluruh video terpopuler di Indonesia adalah karya asli anak bangsa, dengan tujuh dari 10 video berasal dari kreator lokal YouTube seperti Chandra Liow, Edho Zell, Eka Gustiwana, dan LASTDAY Production.



Konten yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masih terus diminati audiens YouTube di Indonesia, seperti “Tipikal Anak Muda Indonesia” dari LASTDAY Production, Eka Gustiwana, Kevin Anggara & Aulion, lalu “YouTube Anthem Indonesia 2016” karya Edho Zell, LDP, Cameo Project, Han Yoo Ra, dan Kevin Chocs serta “PILOK #4: Adu Panco” dari Kaesang.



10 video terpopuler di Indonesia hingga saat ini memiliki total kurang lebih 43 juta views, meningkat dua kali lipat dari 10 video terpopuler tahun lalu dengan 21 juta total views.



Sementara di kategori musik, daftar tahun ini menunjukkan bahwa musik Indonesia masih terus digandrungi di kanal YouTube, seperti Anji “Dia”, “Pamit” dari Tulus dan HIV! lewat lagunya yang berjudul “Pelangi”.

Sementara dalam daftar global, Fifth Harmony meraih peringkat utama dengan lebih dari 1 miliar views, dan video musik “Work” dari Rihanna ft. Drake memecahkan rekor views terbanyak dalam 24 jam setelah dirilis.



10 Video Terpopuler di Youtube 2016 - Indonesia

(tidak termasuk video musik dari label besar)



1. GAPAPA JELEK YANG PENTING SOMBONG feat. DEVINAUREEL, EKA GUSTIWANA (Tim2one - ChandraLiow)

2. Rayi Putra - OST #MODUS ft. Andovi da Lopez, Reza Oktovian, Jovial da Lopez, Kemal Palevi (RayiPutra26)

3. PPAP Andre, Sule & Rizky Febian (Ini Talk Show)

4. RAP - STRANGER feat. JDL, Kyra Nayda, & Eka Gustiwana (Rezaoktovian)

5. TIPIKAL ANAK MUDA INDONESIA w/ Eka Gustiwana, Kevin Anggara & Aulion (LASTDAY Production)

6. Raisa - Kali Kedua (Official Music Video) (raisa6690)

7. Youtube Anthem Indonesia 2016 !! w/ LDP , Cameo , Kevin Chocs n Han Yoo Ra (Edho Zell)

8. TIM2ONE DIBAJAK ANAK PRESIDEN! (Tim2one - ChandraLiow)

9. PILOK #4: Adu Panco (Kaesang)

10. Young Lex ft AwKarin - BAD ( Official Music Video Clip ) (Young Lex)



10 VIDEO MUSIK TERPOPULER DI YOUTUBE 2016 - Indonesia

1. Anji - Dia (MyMusic Records)

2. TULUS - Pamit (Official Music Video) (musiktulus)

3. Gamaliel Audrey Cantika - Cinta (GACVEVO)

4. Repvblik - Aku Tetap Cinta - Official Music Video (Pro-M)

5. Rossa - Jangan Hilangkan Dia (OST ILY FROM 38.000 FT) | Video Lirik (Trinity Optima Production)

6. Virzha - Kita Yang Beda (Official Music Video) (alfarecords)

7. HIVI! - Pelangi (Official Music Video) (HIVI!)

8. Isyana Sarasvati - Mimpi (Official Music Video) (IsyanaVEVO)

9. Ayu Ting Ting - Kekasihku [Official Music Video] (HITS Record)

10. Melly Goeslaw & Marthino Lio - Ratusan Purnama (Theme Song AADC2) | Official Video (Aquarius Musikindo)





ERWIN Z