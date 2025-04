Kaskus Gelar Kopi Darat, Bisa Transaksi Langsung Barang Lapak

TEMPO.CO, Jakarta - Kaskus kembali menghadirkan acara kopi darat (Kopdar) MARKAS "The Happiest Community Marketplace" yang akan diadakan pada 26-27 Agustus 2017 di Bintaro Xchange.



MARKAS (Market & Komunitas) merupakan festival tahunan KASKUS yang mengusung konsep O2O (online to offline). Kaskuser yang biasanya berinteraksi di Forum maupun Jual Beli bisa bertemu serta merasakan pengalaman transaksi secara langsung.



"Kami sangat senang bisa kembali menghadirkan MARKAS sebagai tempat kopdar buat Kaskuser di mana bisa lebih mengenal komunitas-komunitas yang ada di KASKUS begitu juga melihat secara langsung barang-barang dari seller yang biasanya di lapak online Jual Beli saja," ujar Andrew Darwis, Founder Kaskus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu.



"Melalui MARKAS, kami harap bisa semakin menguatkan persaudaraan yang sudah terjalin diantara Kaskuser agar lebih solid dan mungkin saja menarik pengunjung lain untuk juga bergabung menjadi Kaskuser," sambung dia.



MARKAS tahun ini hadir dengan mengusung dua tema utama yakni Playground, yang akan berisikan bazaar fashion, lifestyle, F&B, Community Lounge, promo Happy Hour, dan Live Auction. Selain itu ada Otoground yang akan diramaikan oleh Cellograffiti performance, Pinstripping art performance, juga Sunday Morning Ride dan BBQ Party bersama komunitas roda dua Kaskus.



MARKAS juga akan dimeriahkan oleh kehadiran artis papan atas yakni Kahitna, Sheila on 7, Barasuara, 90’s Hip Hop All Stars, Burgerkill, Rocket Rockers, Elephant Kind dan PMR.



"Dua tema utama yang dihadirkan pada MARKAS tahun ini sejalan dengan kekuatan KASKUS seperti kehadiran Community Lounge dan juga Otoground dimana memang forum otomotif merupakan salah satu Top 10 forum di KASKUS dengan komunitas yang cukup besar," kata Ronny W. Sugiadha, Chief Marketing Officer Kaskus.



Ronny berharap melalui MARKAS, para pengunjung khususnya yang non-Kaskuser bisa merasakan kekuatan dan keunikan komunitas yang ada di Kaskus. "Sehingga membuat mereka juga tertarik untuk kemudian bergabung menjadi bagian dari komunitas," kata dia.



ANTARA