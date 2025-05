TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan di planet ini, Bluetooth, akan mendapatkan pembaruan besar pada 2016. Spesial Interest Group (SIG) Bluetooth mengumumkan beberapa perangkat tambahan untuk teknologi ini yang akan meningkatkan fungsionalitasnya dengan Internet of Things (IoT).



"Ada permintaan yang signifikan dari para anggota kami dan pelaku industri untuk meningkatkan Bluetooth dengan kemampuan baru kami," kata Dewan Direksi SIG, Toby Nixon, seperti dilansir laman BGR, Jumat, 13 November 2015.



"Proyeksi saat ini menempatkan potensi pasar IoT antara 2 dolar AS sampai US$ 11,1 triliun hingga 2025. Pembaruan teknis yang direncanakan untuk Bluetooth pada 2016 akan membantu membuat ekspektasi ini menjadi kenyataan dan mempercepat pertumbuhan IoT," ujarnya.



Pembaruan tersebut akan mencakup peningkatan jangkauan Bluetooth Smart 4 kali lebih baik, serta penambahan kecepatan sebesar 100 persen, tanpa menambah konsumsi energi.



Tautan jaringan juga akan menjadi fokus utama dalam pembaruan itu dan memungkinkan perangkat Bluetooth terhubung bersama dalam jaringan yang dapat menjangkau seluruh bangunan atau rumah dan aplikasi otomatisasi industri.



Meskipun IoT menjadi katalis di balik perubahan ini, Bluetooth tetap menjadi bagian mendasar dari begitu banyak perangkat. Para pengguna akan mendapatkan keuntungan dari pembaruan tersebut.

ANTARA