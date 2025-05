Kejuaraan Dunia Counter Strike Online Digelar di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Megaxus Infotech, perusahaan publisher game online Indonesia, menggelar Counter-Strike Online World Championship (CSOWC) 2015 di Kota Kasablanka, Jakarta.



Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bertaraf internasional ini untuk pertama kalinya yang berlangsung pada 4-8 November 2015. CSOWC 2015 akan mempertemukan tim perwakilan dari tujuh negara, yaitu Cina, Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan, Vietnam dan Indonesia.



Setelah melalui tahap seleksi, dua perwakilan dari Indonesia, yaitu Golden Luck dan Famous akan memperebutkan total hadiah sebesar US$ 40 ribu bersama perwakilan dari negara peserta lainnya.



“Sebagai publisher game online, kami bangga dapat memenuhi antusiasme kalangan gamers dengan menghadirkan CSOWC tahun ini di Indonesia," ujar Eva Muliawati, CEO PT Megaxus Infotech, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 5 November 2015.



Counter-Strike Online World Championship merupakan perlombaan e-sport yang telah dikenal secara internasional dan sudah dilaksanakan tiga kali sejak tahun 2012. Sebelum Indonesia, ada beberapa negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Cina untuk tahun 2012 dan 2013, kemudian Korea Selatan untuk tahun 2014. Setiap tahunnya ada lebih dari lima negara peserta yang mengikuti kejuaraan ini.



Penyelenggara kejuaraan dunia ini juga didukung oleh beberapa nama besar dari berbagai jenis industri, seperti Telkomsel, MNC Play, BINUS UNIVERSITY, Kota Kasablanka dan Hotel Park Lane. “Setiap mitra memiliki tujuan utama dengan cara masing-masing demi memajukan industri game tanah air,” tambah Eva.



Eva menambahkan, PT Megaxus Infotech juga akan meluncurkan permainan terbarunya dengan nama Rhtyhm & Joy. Mobile game ini menggabungkan musik, dance dan fashion yang dapat diunduh secara gratis di perangkat iOS dan Android.



Selain itu Megaxus juga akan memperkenalkan Closers Online, sebuah game Ultra High Speed Action Fighting MORPG (Massive Online Role Playing Game) yang memiliki karakter anime yang dikembangkan oleh Naddic Games, game developer dari Korea Selatan. Closers Online dapat dimainkan secara eksklusif di Megaxus Olimpiade.



Bersamaan dengan kejuaraan dunia itu, juga digelar Megaxus Olimpiade 2015, yaitu sebuah kompetisi Audition AyoDance dan Counter-Strike Online berskala nasional yang diikuti oleh para gamer dari Indonesia. Selama olimpiade, para pengunjung dan pecinta game dapat secara langsung mencoba beberapa game dari Megaxus, seperti Heroes of Atarsia, World in AyoDance, dan Royal Master.



ERWIN Z