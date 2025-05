Kelebihan Smartwatch Tag Heuer Dibanding Apple Watch

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen jam tangan mewah Swiss, Tag Heuer, telah meluncurkan produk smartwatch di New York, Selasa, 10 November 2015. Mereka menamakan produk seharga US$ 1.500 (Rp 20,3 juta) itu "The Connected Watch".



Sebagaimana dilaporkan Wareable.com, bila dilihat dari jauh, jam Tag Heuer ini mirip model klasik produk mereka, Carrera. Ketika dilihat lebih dekat, barulah ketahuan bahwa jarum jam yang berputar itu sebenarnya gambar di layar. Mereka bekerja sama dengan Google untuk Android Wear software dan Intel untuk urusan sensor dan prosesor. Hanya dengan menyapu layar sekali, pengguna bisa langsung melihat pilihan aplikasi, fitur pesan pendek, dan Google Map.



Guy Semon, Direktur Jenderal Tag Heuer, menyatakan dengan terbuka bahwa mereka ingin membuat jam "sungguhan", bukan gadget yang dipasang di lengan. "Bagaimana membuat connected watch? Pendekatan yang normal adalah meniru Apple--tapi Apple bukanlah jam tangan, itu adalah gadget yang terkoneksi yang dipasang di pergelangan tangan," katanya kepada Wired.



"Ada perbedaan besar. Kenapa? Karena yang satu ini (Semon menunjukkan model baru Carrera Heuer-01) terlihat keren. Desain yang lebih bagus, finishing yang lebih bagus. Ini bukanlah iPhone. Anda membeli iPhone dan tiga tahun kemudian Anda menaruhnya di tempat sampah. Jadi itu bukan jam tangan. Kalau jam tangan, Anda menyimpannya dalam waktu lama," Semon menambahkan.



Kepala Eksekutif Tag Heuer Jean-Claude Biver mengatakan pihaknya menyasar generasi muda yang terhubung dengan masa depan. Ini termasuk manajer muda, entrepeneur, dan mahasiswa. "Ini adalah smartwatch yang ditransformasikan dan terintegrasi dengan teknologi mekanik yang dibuat di Swiss," ujarnya. "Ini memberi manfaat yang luar biasa."



Sebagaimana dilansir CNBC, Biver juga menyatakan orang yang membeli jam tangan yang terbuat dari titanium itu bisa mempersonalisasi jam mereka dengan enam gelang yang berbeda warna. Fitur lain adalah kristal safir yang melapisi layar sentuh jam ini. Baterainya akan bertahan selama seharian.



"Tidak ada lagi smartphone besar yang jelek di pergelangan tangan Anda," kata Paul Lamkin, Pemimpin Redaksi Wareable. Situs itu menyebut smartwatch Tag Heuer sebagai jam tangan pintar paling stylish saat ini.



GADI MAKITAN