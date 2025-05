TEMPO.CO, Munich - Game of Thrones Season 6 Episode 2 baru akan dirilis pada 24 April 2016 mendatang. Semua orang bersuka cita menyambutnya.



Acara ini dikenal karena kematian setiap tokohnya pada masing-masing seri. Semacam lelucon pun muncul bahwa kita tidak bisa memiliki tokoh favorit dari acara ini. Siapa yang akan mati di seri berikutnya menjadi tanda tanya besar di kalangan penonton.



Sebuah kelas ilmu komputer di Universitas Teknikal Munich (TUM) di Jerman menjelajahi data pada Game of Thrones. Tujuannya adalah menemukan siapa tokoh yang akan mati berikutnya. Mereka memasukkan data Game of Thrones di sebuah situs yang akan melaporkan tentang karakter berpeluang mati di serial televisi dan karakter yang akan memasuki musim keenam mendatang.



Para siswa menggunakan mesin algoritma untuk menjawab pertanyaan kematian tokoh. Skema algoritma ini secara akurat memprediksi 74 persen kematian karakter dalam Game of Throne.



Banyak kejutan yang ditampilkan melalui perhitungan algoritma ini. Misalnya, sejumlah karakter relatif aman meski dalam bahaya besar.



Skema algoritma tersebut juga meramalkan tokoh penjahat Ramsey Snow kemungkinan akan mati sebanyak 64 persen. Dia akan hidup lebih lama dalam pelarian. Sang musuh, Theon Greyjoy persentasi kematiannya adalah 74 persen.



Sedangkan Sansa Stark berpeluang mati tapi persentasenya kecil, hanya tiga persen. Adapun peluang kematian Tommen Baratheon sebesar 97 persen dan Stannis Baratheon menduduki peringkat kedua untuk segera mati, yakni 96 persen. Kemudian disusul Daeners Targaryen sebanyak 95 persen.



“Proyek yang menyenangkan bagi kami,” kata penanggung jawab proyek ini, Dr Guy Yachdav, seperti dilansir Telegraph, Kamis, 21 April 2016. Teknik yang digunakan untuk proyek ini sama dengan teknik yang dipakai saat menjawab pertanyaan biologi yang kompleks.



TELEGRAPH | SHELA KUSUMANINGTYAS