Kenapa Harga iPhone 8 Sangat Mahal?

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut rumor yang beredar, iPhone 8 yang akan segera diluncurkan akan dibandrol seharga US$ 1.199 (Rp 15,9 juta) untuk varian 512 GB. Harga itu jauh di atas iPhone 7 yang harga resminya ada di kisaran US$ 800-an.



Laman Phone Arena menulis, ponsel itu akan dijual lebih mahal dari Samsung Galaxy Note 8 yang baru keluar beberapa pekan lalu, di harga US$ 929,99 untuk kapasitas internal 64GB.



Lembaga keuangan KGI Securities memperkirakan harga iPhone terbaru itu akan tinggi karena Apple harus membayar mahal Samsung untuk panel OLED.



Panel ini berharga berkali kali lipat dibandingkan LCD yang dipakai di iPhone generasi sebelumnya. Apple dikabarkan membayar US$ 120-130 per panel OLED. Sedangkan LCD berharga sekitar US$ 45-55 per panel.



Untuk itu, Apple mencari pemasok OLED sekunder untuk memastikan ketersediaan panel tersebut. Mereka dikabarkan telah membidik LG.



OLED buatan Samsung tidak mendukung 3D Touch sehingga KGI Securities berpendapat Apple akhirnya menyerah memasang Touch ID mereka di display. Karena itu, OLED yang dipasangkan dengan layar milik Apple tidak dapat membaca sidik jari sebaik LCD.



Apple disebutkan akan mengganti Touch ID dengan pengenal wajah, memanfaatkan kamera depan, untuk membuka kunci serta identifikasi Apple Pay di iPhone 8.



ANTARA